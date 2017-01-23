Минск, 24 января. При рассмотрении вопроса о возвращении белорусскому парламенту статуса специального приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы, членам ПАСЕ следует требовать от официального Минска не только отмены смертной казни — "нужно также вернуть народу Беларуси право избирать свою власть". Об этом заявила депутат Палаты представителей Национального собрания, член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая, выступая 24 января на слушаниях по ситуации в Беларуси в политическом комитете ПАСЕ в Страсбурге.



Полный текст ее выступления размещен на сайте Объединенной гражданской партии.



"У нас есть хорошая возможность — предстоящие выборы депутатов местных Советов. Здесь важно не поддаться на обещания что-либо и когда-либо сделать. Нужна конкретика, приоритетность изменений и оценочные индикаторы", — сказала Канопацкая.



Депутат также сообщила, что предложения правоцентристской коалиции белорусской оппозиции об изменении избирательного законодательства она передала в межведомственную экспертную рабочую группу по изучению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, которая создана при ЦИК Беларуси.



Канопацкая указала на необходимость выполнения Беларусью ключевых рекомендаций, высказанных наблюдателями ОБСЕ, Совета Европы и ЕС по итогам парламентской кампании 2016 года. Они касаются процедуры подсчета голосов, подведения итогов голосования, досрочного голосования и порядка формирования избирательных комиссий. "При наличии у руководства страны политической воли сделать этот необходимый шаг до предстоящей в 2018 году очередной электоральной кампании (выборов в местные советы — БелаПАН.) времени более чем достаточно", — сказала парламентарий.



Канопацкая считает, что власти Беларуси должны "разработать и представить календарный план мероприятий по вступлению Беларуси в Совет Европы в соответствии с рекомендациями этой авторитетной международной организации".

Касаясь истории взаимоотношений Беларуси с Советом Европы, депутат отметила, что они варьировались "от динамичного развития в начале 90-х до жесткой конфронтации во время конституционного кризиса в 1996 году". "Все переменилось после 1996 года, когда в Беларуси состоялся референдум, который ПАСЕ квалифицировала как "антиконституционный переворот". После него в Беларуси де-факто были ликвидированы парламентаризм, местное самоуправление, выборы по стандартам ОБСЕ, принцип разделения властей, свобода слова, сохранена смертная казнь. В результате Беларусь соответствовала только единственному из всех предъявляемых Советом Европы требований для стран-кандидатов — географическое расположение", — сказала депутат.



По словам Канопацкой, для конструктивного диалога с Европой белорусская оппозиция предлагает властям отменить смертную казнь, безусловно соблюдать права человека, согласно международным обязательствам, взятым на себя Беларусью, а также внести изменения в избирательное законодательство с учетом рекомендаций ОБСЕ до предстоящих выборов в местные советы.



Дискуссия по Беларуси состоялась в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая открылась в Страсбурге 23 января. На слушания были приглашены два представителя белорусского парламента. Совет Палаты представителей решил отправить в Страсбург Андрея Наумовича — председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, который также возглавляет рабочую группу по вопросам смертной казни, и Анну Канопацкую. "Почему именно она? Потому что ее взгляды на многие вещи, скажем так, в определенной степени отличаются от взглядов других депутатов. Пускай евродепутаты услышат разные мнения", — пояснил выбор совета палаты председатель парламентской комиссии по международным делам Валерий Воронецкий.



Беларусь — единственное европейское государство, которое не состоит в Совете Европы. В 1993 году белорусский парламент получил статус специального приглашенного в ПАСЕ, но был лишен его после референдума 1996 года, сохранившего смертную казнь. Наличие смертной казни является главной причиной, по которой Беларусь не входит в Совет Европы.

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Алексей Александров, БелаПАН.