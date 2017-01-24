Политический комитет ПАСЕ обсудил сегодня ситуацию в Беларуси. На нее были приглашены два депутата Палаты представителей Национального собрания — Анна Канопацкая и Андрей Наумович. Эксперты говорят, что официальный Минск готов не ко всем обязанностям, которые придется выполнять с возвращением статуса спецприглашенного.

Двух депутатов выбрала сама Палата представителей

Персональных приглашений в Страсбург не было, нижняя палата парламента сама выбрала обе кандидатуры, сообщил 20 января председатель комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий.

«Остановились на двух кандидатурах. Первая — это Андрей Наумович, он руководитель рабочей группы Палаты представителей по вопросам смертной казни. Вторая — депутат Анна Канопацкая. Почему именно она? Потому что ее взгляды на многие вещи, скажем так, в определенной степени отличаются от взглядов других депутатов. Пускай евродепутаты услышат разные мнения», — приводит слова Воронецкого Радио «Свобода».

Он также назвал дискуссию в ПАСЕ обычным обсуждением ситуации.

СЕ ждет моратория на смертную казнь

«Единственная возможность изменений — это постоянная, неустанная работа, чтобы власти Беларуси поняли, что у них есть надежный партнер в лице нашей ассамблеи», — заявил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони.

Он обратил внимание на то, что на слушаниях присуствует оппозиционный депутат, чего не было «12 лет в белорусском парламенте».

Ригони заявил о том, что у них уже есть первые результаты, таковыми он считает «мирные выборы», и то, что в Палате представителей есть «два представителя оппозиции».

«Мы требовали и требуем введения моратория на смертную казнь, чтобы 2017 год стал годом моратория. Это наш самый главный призыв на этих слушаниях», — добавил Ригони.

По словам Ригони, ПАСЕ также заинтересована в продолжении диалога с Беларусью по теме реформы избирательного законодательства, сообщает БелаПАН.

Официальный Минск не хочет быть членом Совета Европы

Белорусские власти хотят лишь вернуть статус специального приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы, а не сделать Беларусь членом Совета Европы, заявила оппозиционный депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая в Страсбурге.

«Сейчас, когда власти пытаются нормализовать отношения с Евросоюзом, они готовы сотрудничать и с Советом Европы, и ПАСЕ. Они хотят получить статус специального приглашенного — это их главная цель, а не стать членом Совета Европы. Стратегия оппозиции другая: оппозиция полностью поддерживает отмену смертной казни», — пояснила она.

По ее словам, оппозиция хочет «ратифицировать конвенцию о правах человека».

«Хотим возвращения честных выборов и выполнения Беларусью взятых на себя обязательств», — сказала Канопацкая.

По ее мнению, Беларусь должна «вступить в Совет Европы».

При рассмотрении вопроса о возвращении белорусскому парламенту статуса специального приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы членам ПАСЕ следует требовать от официального Минска не только отмены смертной казни — «нужно также вернуть народу Беларуси право избирать свою власть», добавила депутат.

«Я люблю мою Беларусь. Я убеждена, что решение белорусского вопроса находится в Минске, а не в Страсбурге, Москве или Вашингтоне. Это наша ответственность. Вместе с тем, мы адекватно оцениваем влияние внешних факторов на развитие процессов внутри Беларуси, поэтому я еще раз призываю вас к созданию широкой коалиции по главному вопросу – честные, свободные выборы по стандартам ОБСЕ». — заявила Канопацкая.

Она рекомендовала «возобновить регулярные контакты депутатов ПАСЕ с представителями белорусского гражданского общества, политических партий и депутатами Палаты представителей с целью получения достоверной информации о ситуации в стране».

Беларусь не готова к появлению ЕСПЧ

«ПАСЕ — структура Совета Европы, Беларусь — единственная европейская страна, у которой нет статуса спецприглашенного. Мы потеряли его после референдума 1996 года. Одно из главных требований — остановить смертные казни», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

По его словам, диалог по этому поводу идет, но пока он не дал конкретных результатов.

«Как только дело сдвинется с места, можно будет говорить про перспективы», — добавил эксперт.

При этом, по его словам, в признании Национального собрания парламентом уже меньше противоречий, так как другие европейские структуры это уже сделали.

«Белорусские власти говорят, что они заинтересованы в возвращении статуса спецприглашенного. Этот статус, прежде всего, меняет репутацию страны, она перестает быть изгоем», — подчеркнул Быковский.

При этом, по его мнению, белорусские власти хотят получить от этого статуса только плюсы «на уровне риторики и не более». «Но официальный Минск не хочет брать не себя і не болей за тое, але браць на сабе обязанности. В частности, не заинтересован в том, чтобы белорусы получили возможность обращаться в Европейский суд по правам человека и обжаловать решение белорусских судов», — заключил Павлюк Быковский.