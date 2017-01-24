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Обзор важнейших событий 24 января 2017 года
24.01.2017 22:35 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 24 января. Вопросы оптимизации Министерства внутренних дел обсуждались на рабочей встрече Александра Лукашенко с главой МВД Игорем Шуневичем. "Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе МВД: "Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас". Лукашенко также пообещал: "Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 миллионов рублей, получите 20 миллионов — 10 миллионов сокращенных и 10 миллионов дополнительно из бюджета".
Александр Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам. Заслушивая доклад о реализации на экспорт круглых лесоматериалов, он, в частности, заявил: "Встает еще один вопрос, который курирующий лес председатель КГК ставит перед президентом: когда будет поставлен железный заслон серым схемам, по которым вывозится лес из страны? Это я у вас должен спросить, почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, может, и завтра необрезной лес? Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически не обработанное сырье за границу". Лукашенко предупредил об ответственности тех, кто допускает подобные факты. "Благодаря таким манипуляциям в карманах некоторых дельцов осели миллионы долларов", — сказал он. "У кого в карманах? Почему они еще у них в карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере?" — поинтересовался глава государства у участников совещания.
Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию в Беларуси. "Единственная возможность изменений — это постоянная, неустанная работа, чтобы власти Беларуси поняли, что у них есть надежный партнер в лице нашей ассамблеи", — заявил докладчик ПАСЕ Андреа Ригони, открывая слушания. По его словам, мероприятие важно тем, что от Беларуси на них присутствуют как представитель большинства в парламенте Андрей Наумович, так и представитель оппозиции Анна Канопацкая. "Этого не было 12 лет в белорусском парламенте", — подчеркнул он. "Последние два года наша работа была очень сложной, долгой, терпеливой, и сейчас у нас есть уже первые результаты. Во-первых, в сентябре были мирные выборы, и два представителя оппозиции в Палате представителей сейчас есть. Хочу подчеркнуть, что это две женщины, что тоже очень важно. И это первый шаг на пути плюрализма", — сказал спецдокладчик.
Белорусские власти хотят лишь вернуть статус специального приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы, а не сделать Беларусь членом Совета Европы, заявила на слушаниях в ПАСЕ депутат Палаты представителей член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая. "Сейчас, когда власти пытаются нормализовать отношения с Евросоюзом, они готовы сотрудничать и с Советом Европы, и ПАСЕ. Они хотят получить статус специального приглашенного — это их главная цель, а не стать членом Совета Европы. Стратегия оппозиции другая: оппозиция полностью поддерживает отмену смертной казни. Мы хотим ратифицировать конвенцию о правах человека. Хотим возвращения честных выборов и выполнения Беларусью взятых на себя обязательств", — сказала Канопацкая.
Александр Лукашенко раскритиковал игру белорусской команды в Континентальной хоккейной лиге. То, как вели себя хоккеисты "Динамо-Минск" в игре с "Динамо" (Рига), "ни в одни ворота не лезет", заявил он во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также является председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск". "Если бы спортсмены в "Динамо" (Рига) получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть. Не забывайте, что 15 тысяч сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа".
По данным Национального статистического комитета, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го уменьшилась на 2,6%, а в целом по итогам прошлого года сократилась на 4%. Ранее падение реальной зарплаты наблюдалось в 1995 году (на 5% к 1994-му) и 2015 году (на 2,3% к 2014-му). Значительный рост реальной зарплаты происходил в 2001 году (на 29,6% по отношению к предыдущему году), 2005-м (20,9%), 2012-м (на 21,5%), 2013-м (на 16,4%). Средняя номинальная начисленная заработная плата в декабре 2016 года выросла на 84 рубля и составила 801,6 рубля, или примерно 400 долларов. Вместе с тем это не соответствует прогнозу Минэкономики, которое ожидало рост этого показателя в декабре на 14% по отношению к декабрю 2015 года — до 884,1 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Вопросы оптимизации Министерства внутренних дел обсуждались на рабочей встрече Александра Лукашенко с главой МВД Игорем Шуневичем. "Вы...
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