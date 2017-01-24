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Песков назвал успешными переговоры по Сирии в Астане

25.01.2017 13:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Успешные переговоры по Сирии, которые прошли в столице Казахстана, Астане, обеспечили поддержку женевскому процессу, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это успех. Вы знаете, что основным руслом для поиска сирийского урегулирования является женевский процесс. Мы знаем, что там возникли заминки длительное время, и мы рассчитываем, что итоги Астаны помогут возобновить контакты в рамках женевского процесса", — отметил Песков.

Он добавил, что факт встречи заинтересованных сторон является весьма позитивным, и Кремль воспринимает это положительно.

Касаемо перспектив дальнейших переговоров по Сирии в Астане пресс-секретарь президента РФ отметил, что "продолжение в будущем — вопрос целесообразности, которую будет диктовать ситуация".

Переговоры прошли в Астане с 23 по 24 января, их инициировал президент России Владимир Путин, предложивший создать в столице Казахстана переговорную площадку в дополнении к женевской. В ходе переговоров Иран, Россия и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Успешные переговоры по Сирии, которые прошли в столице Казахстана, Астане, обеспечили поддержку женевскому процессу, заявил в среду...

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