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Убийство Шеремета: и снова про российский след
25.01.2017 13:05 — Новости Политики | БДГ
20 января исполнилось полгода с дня убийства Павла Шеремета, но пока следствие так и не нашло виновных в гибели журналиста.
Депутат украинской Рады Антон Геращенко рассказал накануне о покушении на свою жизнь, которое предотвратила СБУ. Во время пресс-конференции, которую дал Геращенко, он рассказал, что попытка убить его и смерть Шеремета - звенья одной цепи. Ранее Геращенко
Правоохранительные органы Украины хранят молчание об убийстве Павла Шеремета на протяжении всего времени, которое прошло с момента взрыва машины в центре Киева. Сперва высокие чины давали комментарии касательно убийства,
Собственное расследование
На пресс-конференции Антона Геращенко депутат рассказал, что покушение на его жизнь и смерть Шеремета - работа диверсионно-террористического центра, созданного в РФ. Он подчеркнул, что убийство Шеремета и готовящееся на Геращенко покушение - дело рук спецслужб РФ.
Стоит отметить, что в деле о покушении на убийство Геращенко есть подозреваемые: СБУ задержало двух граждан Украины (ранее судимы, уроженцы Крыма и Донецкой области), которые следили за депутатом и собирались прикрепить к днищу его автомобиля взрывное устройство. При этом в МВД Украины сразу отметили, что данные лица задержаны по делу о покушении, и убийство Шеремета к ним пока не имеет никакого отношения. Там также обещали рассказать о заказчиках сорвавшегося убийства Геращенко.
При этом в «Украинской правде», где работал Шеремет, ставят под сомнение слова Геращенко. Кака
Напомним, что журналист Павел Шеремет
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20 января исполнилось полгода с дня убийства Павла Шеремета, но пока следствие так и не нашло виновных в гибели журналиста.
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