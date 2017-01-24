20 января исполнилось полгода с дня убийства Павла Шеремета, но пока следствие так и не нашло виновных в гибели журналиста.

Депутат украинской Рады Антон Геращенко рассказал накануне о покушении на свою жизнь, которое предотвратила СБУ. Во время пресс-конференции, которую дал Геращенко, он рассказал, что попытка убить его и смерть Шеремета - звенья одной цепи. Ранее Геращенко уже заявлял , что заказчики убийства Шеремета находятся в России.

Правоохранительные органы Украины хранят молчание об убийстве Павла Шеремета на протяжении всего времени, которое прошло с момента взрыва машины в центре Киева. Сперва высокие чины давали комментарии касательно убийства, обещая раскрыть его во что бы то ни стало. В последние пару месяцев и эти обещания сошли на нет.

Собственное расследование провели украинские журналисты, высказав тем самым крайнее недовольство действиями украинской полиции и показав свое к ней недоверие.

На пресс-конференции Антона Геращенко депутат рассказал, что покушение на его жизнь и смерть Шеремета - работа диверсионно-террористического центра, созданного в РФ. Он подчеркнул, что убийство Шеремета и готовящееся на Геращенко покушение - дело рук спецслужб РФ.

Стоит отметить, что в деле о покушении на убийство Геращенко есть подозреваемые: СБУ задержало двух граждан Украины (ранее судимы, уроженцы Крыма и Донецкой области), которые следили за депутатом и собирались прикрепить к днищу его автомобиля взрывное устройство. При этом в МВД Украины сразу отметили, что данные лица задержаны по делу о покушении, и убийство Шеремета к ним пока не имеет никакого отношения. Там также обещали рассказать о заказчиках сорвавшегося убийства Геращенко.

При этом в «Украинской правде», где работал Шеремет, ставят под сомнение слова Геращенко. Кака рассказала «Радио Свобода» главред издания Севгиль Мусаева-Боровик, Геращенко не имеет информации о расследовании убийства Шеремета, хоть и является советников главы МВД. При этом журналисты за последние месяцы не получили от СБУ, прокуратуры и МВД ни одного дельного комментария о расследовании убийства Павла Шеремета: в ответах на официальные запросы говорится о закрытой информации по расследованию.