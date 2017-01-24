МИНСК, 25 дек — Sputnik. Вопросы белорусско-сербского сотрудничества в различных сферах будут обсуждены в ходе визита в Минск председателя правительства Сербии Александра Вучича, сообщили в среду в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

26 января в Минске состоится встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко, председателя Совета республики Михаила Мясниковича с главой правительства Сербии Вучичем.

"В ходе встречи планируется обсуждение вопросов белорусско-сербских отношений, в том числе межпарламентское, торгово-экономическое сотрудничество, а также вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений", — сообщили в Sputnik в пресс-службе.

По словам собеседников агентства, встреча начнется непосредственно после церемонии подписания председателями правительств Беларуси и Сербии международных документов в холле Овального зала.