МИНСК, 25 янв — Sputnik. Беларусь и Россия активно работают над разрешением нефтегазового спора, заявила глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова во время встречи с коллективом ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".



© Sputnik / Виктор Толочко Экономический обозреватель о продлении тарифов на транзит нефти

Минск и Москва вошли в 2017 год с неразрешенными спорными вопросами в нефтегазовой сфере. Они касаются формулы цены для Беларуси на российский газ, межбюджетной компенсации и объемов поставок нефти на белорусские НПЗ. Во время встречи сотрудники комбината задали Кочановой вопрос о том, как повлияли на взаимоотношения двух стран проблемные ситуации, которые отмечались в последнее время (по поставкам продовольствия, нефтегазовым вопросам — Sputnik)

"Буквально вчера Владимир Семашко был в очередной командировке. Переговоры продолжаются", — сказала Кочанова, высказывания которой приводит БелТА .

Она подчеркнула, что Беларусь и Россия всегда были и будут близкими партнерами, страны тесно сотрудничают в рамках интеграционных процессов. В то же время, признала Кочанова, существующие противоречия беспокоят белорусскую сторону.

"Ситуация, которая складывается в некоторых вопросах, конечно, нас беспокоит. Ведь мы работаем в рамках интеграционных соглашений, которые подписали, и должны их придерживаться, — сказала глава Администрации.

Она подчеркнула, что Беларусь всегда строго выполняла обязательства по отношению к своим партнерам.

По ее словам, в отдельных СМИ раздувают имеющиеся между странами вопросы, накаляют ситуацию. "Этого не должно быть. По некоторым вопросам сегодня действительно существуют проблемы, над решением которых мы работаем самым серьезным образом", — сказала Кочанова.