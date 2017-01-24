МИНСК, 25 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин пообещал провести мастер-класс для студентов МГУ имени Ломоносова, сообщает РИА Новости .



© Sputnik Алексей Никольский Путин поблагодарил Японию за первую любовь

В среду российский лидер встретился со студентами МГУ, поздравив их с Днем студенчества. Во время беседы студенты подарили Путину как мастеру спорта по дзюдо черный пояс.

"Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду, в том числе, и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень добрые отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами", — ответил Путин на встрече со студентами вуза.

По словам президента, он договорился с олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямаситой о том, чтобы провести приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо. "С господином Ямасита договорились о том, что на Дальнем Востоке будем проводить приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо. Я очень рад, что в МГУ это развивается активно", — добавил Путин.

Восточными единоборствами глава государства занимается с 11 лет. Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 года стал почетным президентом Европейского союза дзюдо. Также в ноябре 2014 года российский президент получил восьмой дан Кекусин-кан карате. В январе этого года Путин рассказал, что занятия единоборствами помогают ему выдерживать высокий рабочий темп.

Кроме дзюдо, российский лидер увлекается хоккеем и горными лыжами.