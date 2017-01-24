﻿ Путин готов провести мастер-класс по дзюдо для студентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Путин готов провести мастер-класс по дзюдо для студентов

25.01.2017 17:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин пообещал провести мастер-класс для студентов МГУ имени Ломоносова, сообщает РИА Новости.

Путин готов провести мастер-класс по дзюдо для студентов
© Sputnik Алексей Никольский
Путин поблагодарил Японию за первую любовь

В среду российский лидер встретился со студентами МГУ, поздравив их с Днем студенчества. Во время беседы студенты подарили Путину как мастеру спорта по дзюдо черный пояс.

"Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду, в том числе, и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень добрые отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами", — ответил Путин на встрече со студентами вуза.

По словам президента, он договорился с олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямаситой о том, чтобы провести приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо. "С господином Ямасита договорились о том, что на Дальнем Востоке будем проводить приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо. Я очень рад, что в МГУ это развивается активно", — добавил Путин.

Восточными единоборствами глава государства занимается с 11 лет. Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 года стал почетным президентом Европейского союза дзюдо. Также в ноябре 2014 года российский президент получил восьмой дан Кекусин-кан карате. В январе этого года Путин рассказал, что занятия единоборствами помогают ему выдерживать высокий рабочий темп.

Кроме дзюдо, российский лидер увлекается хоккеем и горными лыжами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства признался, что поддерживает "хорошие, очень добрые отношения с японскими дзюдоистами".

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Кочанова: переговоры по нефти и газу с РФ продолжаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика