|
Беларусь готова внести свой вклад в разрешение международных кризисов
25.01.2017 19:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Минск готов стать площадкой для диалога о преодолении международных кризисов, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось специальное заседание Генеральной Ассамблеи Организации, основной темой которого стало построение устойчивого мира для всех. Участие в мероприятии принял заместитель министра иностранных дел республики Валентин Рыбаков.
"Заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси отметил, что в рамках ООН необходимы меры преодоления глобальной отчужденности в политической сфере и в области безопасности. С осознанием этого Президент Беларуси выступил с идеей нового многостороннего процесса, который бы предполагал откровенный диалог о причинах кризиса в международных отношениях и возможностях его преодоления. Беларусь готова внести свой вклад в этот процесс, в том числе быть местом различных встреч и консультаций", — сообщили в МИД.
По словам Рыбакова, ООН может содействовать гармонизации региональных интеграционных усилий, созданию условий для сотрудничества не только отдельных стран, но и интеграционных объединений. В качестве председателя Центрально-Европейской инициативы в 2017 году Беларусь намерена уделять этой теме пристальное внимание.
Заместитель министра также представил ряд практических идей и предложений в таких областях деятельности ООН, как многостороннее разоружение, интегрированное выполнение целей устойчивого развития, улучшение методов работы системы ООН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что республика традиционно выступает за решение конфликтов цивилизованным путем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии