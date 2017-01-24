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Беларусь готова внести свой вклад в разрешение международных кризисов

25.01.2017 19:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Минск готов стать площадкой для диалога о преодолении международных кризисов, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Беларуси.

Беларусь готова внести свой вклад в разрешение международных кризисов
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: Минск стал значимой площадкой для урегулирования кризисов

Накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось специальное заседание Генеральной Ассамблеи Организации, основной темой которого стало построение устойчивого мира для всех. Участие в мероприятии принял заместитель министра иностранных дел республики Валентин Рыбаков.

"Заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси отметил, что в рамках ООН необходимы меры преодоления глобальной отчужденности в политической сфере и в области безопасности. С осознанием этого Президент Беларуси выступил с идеей нового многостороннего процесса, который бы предполагал откровенный диалог о причинах кризиса в международных отношениях и возможностях его преодоления. Беларусь готова внести свой вклад в этот процесс, в том числе быть местом различных встреч и консультаций", — сообщили в МИД.

По словам Рыбакова, ООН может содействовать гармонизации региональных интеграционных усилий, созданию условий для сотрудничества не только отдельных стран, но и интеграционных объединений. В качестве председателя Центрально-Европейской инициативы в 2017 году Беларусь намерена уделять этой теме пристальное внимание.

Заместитель министра также представил ряд практических идей и предложений в таких областях деятельности ООН, как многостороннее разоружение, интегрированное выполнение целей устойчивого развития, улучшение методов работы системы ООН.

 
Теги: Минск
 
 
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