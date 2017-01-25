﻿ Мексика отказалась платить за "стену Трампа". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мексика отказалась платить за "стену Трампа"

26.01.2017 08:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Мексика не станет платить за возведение стены на границе с США, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.

Мексика отказалась платить за "стену Трампа"
© AFP/ GUILLERMO ARIAS
Как обещал: Трамп начнет строить стену на границе с Мексикой сегодня

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа.

"Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет, Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.

Глава Мексики подчеркнул, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции. "Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества", — отметил он.

Мексиканский лидер обратил внимание, что в настоящее время в США с рабочим визитом находятся главы МИД и министерства экономики. По словам Ньето, чиновники должны будут представить "финальные выводы", на основании которых он будет предпринимать дальнейшие шаги.

Вместе с тем хозяин Белого дома уверен, что Мексика компенсирует затраты США на строительство стены. "Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", — сказал Трамп и добавил, что в скором времени он начнет переговоры с властями Мексики на данную тему.

При этом Трамп отметил, что "не может ждать" окончания этих переговоров и поэтому намерен начать строительство стены — пока за счет американских налогоплательщиков. Стоимость проекта президент не назвал.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство стены начнется за деньги американцев, однако в Вашингтоне уверены, что в будущем смогут добиться компенсации от Мехико.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Обзор важнейших событий 25 января 2017 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика