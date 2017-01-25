МИНСК, 26 янв — Sputnik. Мексика не станет платить за возведение стены на границе с США, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.



© AFP/ GUILLERMO ARIAS Как обещал: Трамп начнет строить стену на границе с Мексикой сегодня

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа.

"Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет, Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.

Глава Мексики подчеркнул, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции. "Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества", — отметил он.

Мексиканский лидер обратил внимание, что в настоящее время в США с рабочим визитом находятся главы МИД и министерства экономики. По словам Ньето, чиновники должны будут представить "финальные выводы", на основании которых он будет предпринимать дальнейшие шаги.

Вместе с тем хозяин Белого дома уверен, что Мексика компенсирует затраты США на строительство стены. "Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", — сказал Трамп и добавил, что в скором времени он начнет переговоры с властями Мексики на данную тему.

При этом Трамп отметил, что "не может ждать" окончания этих переговоров и поэтому намерен начать строительство стены — пока за счет американских налогоплательщиков. Стоимость проекта президент не назвал.