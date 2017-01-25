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Мексика отказалась платить за "стену Трампа"
26.01.2017 08:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Мексика не станет платить за возведение стены на границе с США, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.
© AFP/ GUILLERMO ARIAS
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа.
"Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет, Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.
Глава Мексики подчеркнул, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции. "Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества", — отметил он.
Мексиканский лидер обратил внимание, что в настоящее время в США с рабочим визитом находятся главы МИД и министерства экономики. По словам Ньето, чиновники должны будут представить "финальные выводы", на основании которых он будет предпринимать дальнейшие шаги.
Вместе с тем хозяин Белого дома уверен, что Мексика компенсирует затраты США на строительство стены. "Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", — сказал Трамп и добавил, что в скором времени он начнет переговоры с властями Мексики на данную тему.
При этом Трамп отметил, что "не может ждать" окончания этих переговоров и поэтому намерен начать строительство стены — пока за счет американских налогоплательщиков. Стоимость проекта президент не назвал.
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Строительство стены начнется за деньги американцев, однако в Вашингтоне уверены, что в будущем смогут добиться компенсации от Мехико.
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