МИНСК, 26 янв — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках конституционной реформы делегировал более 30 своих полномочий правительству республики.

В Казахстане начался процесс перераспределения полномочий между ветвями власти. В настоящее время рабочая группа разрабатывает предложения. Выступая в среду со специальным обращением, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что проект Конституционных реформ будет вынесен на всеобщее обсуждение.

"На сегодня уже известно, что более 30 полномочий президента будет передаваться правительству — это в рабочей группе прозвучало", — сообщил в четверг заместитель спикера сената (верхняя палата) парламента Сергей Громов.

Он отметил, что вопрос о проведении референдума в настоящее время не стоит.

"Сегодняшние изменения в конституцию, они не затрагивают сами устои нашего общества, не затрагивают социальные гарантии нашего населения. Они носят характер упорядочивания полномочий, и те полномочия, которые президент передает правительству, они наоборот способствуют тому, чтобы правительство брало на себя большую ответственность и могло принять необходимые меры, не оглядываясь на президента все время", — добавил сенатор.

Громов отметил, что рабочей группе по перераспределению полномочий между ветвями власти предстоит изучить все предложения после всенародного обсуждения реформы, обобщить их и представить президенту.

В середине декабря 2016 года Назарбаев заявил, что специальная комиссия должна рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, но отметил, что "Казахстан есть и будет государством с президентской формой правления".

Подробнее о том, как в Казахстане проходит перераспределение власти между президентом, правительством и парламентом, читайте в обзорах Sputnik>>