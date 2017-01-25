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BISS: отношения Беларуси и РФ еще никогда не были настолько плохи

26.01.2017 10:22 — Новости Политики | БДГ  
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BISS (Белорусский институт стратегических исследований) представил тридцать пятый выпуск Белорусского внешнеполитического индекса, в котором проанализирована внешняя политика Беларуси в ноябре-декабре 2016 года по пяти направлениям.

В конце 2016 года отношения с Россией ухудшились до абсолютного минимуму за весь период анализа (с начала 2011 г.) и составили -3 пункта. Нерешенными остались проблемы по всем линиям взаимодействия: условиям поставок газа и нефти, условиям перемещения граждан третьих стран через белорусско-российскую границу, границам  полномочий Россельхознадзора в отношении поставок белорусского продовольствия, основаниям для включения белорусской продукции в российский госзаказ и другие.

Одновременно продолжилась долгосрочная тенденция по расширению и наращиванию содержательной повестки дня в отношениях с институтами и странами Евросоюза. На протяжении всего 2016 г. белорусско-европейские отношения демонстрировали устойчивую восходящую тенденцию. Минск восстановил полноценные дипломатических отношения со Швецией. Было открыто новое посольство в Испании. В Минске прошло второе заседание Координационной группы Беларусь-ЕС.

Белорусское руководство попыталось придать дополнительный импульс развитию Китайско-белорусского индустриального парка, а также закрепить участие страны в рамках реализации китайской инициативы Экономического пояса Нового шелкового пути.

Уровень активности в отношениях с «развивающимися странами» по сравнению с предыдущим периодом мониторинга заметно снизился (с 22 до 14 пунктов). Основными направлениями здесь были консервативные арабские режимы Персидского залива и близкая к ним Турция. Также имели место заметные контакты с отдельными странами Южной и Юго-Восточной Азии. Отношения с остальными регионами мира носили маргинальный характер.

В отношениях с Украиной Минск пытался максимально использовать фактор переговорной площадки для усиления своей международной роли, предложив расширить формат до обсуждения общемировой проблематики. В торгово-экономической сфере были ликвидированы последствия прошлых торговых войн. Беларусь резко нарастила экспорт молочных продуктов, стала основным поставщиком в Украину ржи, но при этом Минск – основной импортер картофеля из Украины. В ноябре-декабре в украинских СМИ была развернута целенаправленная кампания, направленная на дискредитацию белорусских властей, как значимого партнера и союзника официального Киева.

 
Теги: Минск
 
 
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