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BISS: отношения Беларуси и РФ еще никогда не были настолько плохи
26.01.2017 10:22 — Новости Политики | БДГ
BISS (Белорусский институт стратегических исследований)
В конце 2016 года отношения с Россией ухудшились до абсолютного минимуму за весь период анализа (с начала 2011 г.) и составили -3 пункта. Нерешенными остались проблемы по всем линиям взаимодействия: условиям
Одновременно продолжилась долгосрочная тенденция по расширению и наращиванию содержательной повестки дня в отношениях с институтами и странами Евросоюза. На протяжении всего 2016 г. белорусско-европейские отношения демонстрировали устойчивую восходящую тенденцию. Минск
Белорусское руководство попыталось придать дополнительный импульс развитию Китайско-белорусского индустриального парка, а также закрепить участие страны в рамках реализации китайской инициативы Экономического пояса Нового шелкового пути.
Уровень активности в отношениях с «развивающимися странами» по сравнению с предыдущим периодом мониторинга заметно снизился (с 22 до 14 пунктов). Основными направлениями здесь были консервативные арабские режимы Персидского залива и близкая к ним Турция. Также имели место заметные контакты с отдельными странами Южной и Юго-Восточной Азии. Отношения с остальными регионами мира носили маргинальный характер.
В отношениях с Украиной Минск пытался максимально использовать фактор переговорной площадки для усиления своей международной роли, предложив расширить формат до обсуждения общемировой проблематики. В торгово-экономической сфере были ликвидированы последствия прошлых торговых войн. Беларусь резко нарастила экспорт молочных продуктов, стала основным поставщиком в Украину ржи, но при этом Минск – основной импортер картофеля из Украины. В ноябре-декабре в украинских СМИ была развернута целенаправленная кампания, направленная на дискредитацию белорусских властей, как значимого партнера и союзника официального Киева.
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