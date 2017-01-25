|
В Минске находится премьер-министр Сербии Александр Вучич
26.01.2017 10:35 — Новости Политики | БелаПАН
По информации пресс-службы сербского правительства, Вучич проведет двусторонние встречи с Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым, "с которым он будет присутствовать на подписании ряда двусторонних соглашений". Премьер-министр Сербии также встретится с главами обеих палат парламента Беларуси — Владимиром Андрейченко и Михаилом Мясниковичем. Во время визита Вучич планирует посетить МАЗ, МТЗ, храм Всех Святых и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, возложить венок к монументу Победы. О том, что глава правительства Сербии планирует посетить Беларусь, сообщалось в апреле 2016 года. Подготовка визита обсуждалась на встрече Вучича с послом Беларуси в Сербии Владимиром Чушевым. Однако возможные сроки визита тогда не назывались. С 9 по 12 января Минск с рабочим визитом посетил министра обороны Сербии Зоран Джорджевич. Как проинформировало Министерство обороны Беларуси, состоялась его встреча с министром Андреем Равковым. "Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран", — сообщалось по итогам встречи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации пресс-службы сербского правительства, Вучич проведет двусторонние встречи с Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым, "с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии