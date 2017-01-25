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В Минске находится премьер-министр Сербии Александр Вучич

26.01.2017 10:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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По информации пресс-службы сербского правительства, Вучич проведет двусторонние встречи с Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым, "с которым он будет присутствовать на подписании ряда двусторонних соглашений". Премьер-министр Сербии также встретится с главами обеих палат парламента Беларуси — Владимиром Андрейченко и Михаилом Мясниковичем. Во время визита Вучич планирует посетить МАЗ, МТЗ, храм Всех Святых и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, возложить венок к монументу Победы. О том, что глава правительства Сербии планирует посетить Беларусь, сообщалось в апреле 2016 года. Подготовка визита обсуждалась на встрече Вучича с послом Беларуси в Сербии Владимиром Чушевым. Однако возможные сроки визита тогда не назывались. С 9 по 12 января Минск с рабочим визитом посетил министра обороны Сербии Зоран Джорджевич. Как проинформировало Министерство обороны Беларуси, состоялась его встреча с министром Андреем Равковым. "Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран", — сообщалось по итогам встречи.
 
Теги: Минск
 
 
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По информации пресс-службы сербского правительства, Вучич проведет двусторонние встречи с Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым, "с...

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