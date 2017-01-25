МИНСК, 26 янв — Sputnik. Финансовые ведомства и ряд бюрократических процедур неоправданно тормозят реализацию важных союзных программ, касающихся безопасности, заявил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.



© Sputnik Андрей Александров Президент о Союзном государстве: слишком романтичными мы были

В четверг в Национальной академии наук Беларуси состоялось совещание по подведению итогов реализации в 2016 году в Беларуси программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества.

"В целом мы нашу задачу по 2016 году выполнили. Но, к сожалению, по некоторым программам работа шла не совсем ритмично. Есть пробелы, касающиеся исполнителей и заказчиков госпрограмм, но наибольшая тяжесть в подготовке, согласовании и реализации программ проявлялась тогда, когда мы работали с представителями финансовых органов", — заявил Кубрин.

В частности, четыре программы, которые были готовы к утверждению в 2016 году, были перенесены на этот год. Одна из программ "Укрепление погранбезопасности на 2017-2020 году" практически полностью согласована белорусскими структурами, на российской стороне, по словам Кубрина, остаются вопросы.

"Мне неясно, почему в некоторых структурах эту программу рассматривают как нагрузку. Неужели неочевидно, что у нас происходит в последние три года. Есть и должно быть понимание, что вопросы безопасности государства должна ставиться во главу угла. И пытаться переносить свои узковедомостноые интересы на задачу, которая реально может повредить безопасности государства, как минимум недальновидно", — заметил заместитель государственного секретаря Союзного государства на совещании в Минске.

Он также опроверг информацию о сокращении количества союзных программ. Если в 2015 году их реализовывалось 7, то в 2016 — 9. Причем все они по итогам года оказались выполнены на 93-100%.

"Пока еще ни по одной программе не было отрицательных результатов. Не произведено ничего устаревшего, все, что мы делаем, это самые современные технологии. И то, что мы с вами не успеем сделать сегодня, эту нишу займет западный продукт, что он успешно и делает", — подчеркнул Кубрин.

По словам замгоссекратаря, одной из задач, которую предстоит решить в рамках нынешнего и аналогичного совещания в Росиии в начале февраля — это сведение к минимуму бюрократических процедур при принятии и реализации союзных программ.