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Беларусь хочет активно торговать с Сербией

26.01.2017 11:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Беларусь рассчитывает на развитие торгово-экономических отношений с Сербией, заявил премьер-министр республики Андрей Кобяков на переговорах с председателем сербского правительства Александром Вучичем в узком составе. 

Беларусь хочет активно торговать с Сербией
© Sputnik Сергей Гунеев
Глава правительства Сербии Вучич совершит визит в Минск 26 января

Премьер-министр Сербии в эти дни находится с официальным визитом в Беларуси. Это первая его поездка такого уровня в республику.

"Сербия – одна из ведущих стран, интересных Беларуси на Балканском полуострове, это наш братский народ, один из ведущих торговых партнеров в регионе. Поэтому очень рассчитываем, что нынешний визит послужит прежде всего развитию торгово-экономических отношений", – сказал Кобяков, слова которого Sputnik привели в пресс-службе правительства.

Белорусский премьер выразил уверенность, что при сложившихся отношениях дружба и сотрудничество Беларуси и Сербии получат дальнейшее развитие. Глава правительства подчеркнул готовность Беларуси обсуждать все вопросы двусторонней повестки. 

Вучич со своей стороны поблагодарил белорусские власти за теплый прием и гостеприимство. "Надеюсь, что у нас будет возможность развивать экономические отношения, Беларусь для нас дружественная страна. Наши хорошие политические отношения будут способствовать увеличению товарооборота, это наша задача", – сказал он. 

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг Вучич также встретится с главами верхней и нижней палат белорусского парламента Михаилом Мясниковичем и Владимиром Андрейченко. В ходе встречи планируется обсудить вопросы белорусско-сербских отношений, в том числе межпарламентское, торгово-экономическое сотрудничество, а также вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. 

Также планируется, что в холле Овального зала парламента Кобяков и Вучич подпишут международные документы.

 
Теги: Минск
 
 
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