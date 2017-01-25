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Печенья больше не будет: Нуланд уходит с поста помощника госсекретаря

26.01.2017 12:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд оставляет свой пост, ее должность в Госдепартаменте займет Джон Хефферн, экс-посол США в Армении, а также бывший заместитель главы американской миссии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Печенья больше не будет: Нуланд уходит с поста помощника госсекретаря
© REUTERS Carlos Barria
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Помимо Нуланд с постов ушли помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд и заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди.  

Нуланд запомнилась своими действиями во время волнений в Украине: СМИ в декабре 2013 года опубликовали кадры, на которых она раздавала митингующим печенья, сама же Нуланд тогда утверждала, что раздавала не печенье, а сэндвичи, и не только митингующим, но и бойцам "Беркута".

Виктория Нуланд — выпускница Браунского университета. Для его выпускников в США существует распределение, и по нему Нуланд попала в СССР. Она была пионерважатой в детском лагере под Одессой, а в статусе дипломата первый раз работала в Китае. Вскоре была переведена на постоянную работу в Государственный департамент, где курировала страны Тихоокеанского бассейна и Восточной Азии.

Отношениями с СССР Нуланд занималась с 1988 по 1993 год. Вначале она работала в Улан-Баторе, отвечала за политику США в Советском Союзе и странах Кавказа. С 1991 по 1993 она тесно сотрудничала с правительством Бориса Ельцина.

11 декабря 2013 года Виктория Нуланд посетила Майдан Незалежности в Киеве и поговорила с участниками протеста, угостив их не то печеньем, не то сэндвичами. В феврале 2014 Нуланд оказалась в центре дипломатического скандала в связи с опубликованной в Интернете аудиозаписью телефонного разговора между женщиной и мужчиной, которыми предположительно являлись она сама и посол США на Украине Джеффри Пайетт. В ходе разговора со стороны женщины было допущено нецензурное высказывание в адрес ЕС, касавшееся его участия в урегулировании политического кризиса на Украине, что вызвало резкую критику со стороны политических лидеров ЕС. Представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки впоследствии подтвердила факт разговора, и уточнила, что Нуланд за слова, которые ей приписывают, уже извинилась.

В интервью телеканалу CNN в апреле 2014 года Нуланд заявила, что США выделили пять миллиардов долларов "на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству". При этом Нуланд отметила, что деньги "не были потрачены на поддержку Майдана".

В октябре 2016 года СМИ "увидели" Нуланд на встрече с представителями "нормандской четверки" в Минске, но в посольстве США уточнили, что в это время она была на Кипре. Позже Нуланд на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в Москве договорилась усилить давление на Киев для ускорения выполнения минских соглашений и прямого диалога с Донбассом.

 
Теги: Минск
 
 
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В последний день Нуланд в Госдепе Sputnik вспомнил, чем она запомнилась миру кроме печенья, которое раздавала на Майдане в 2014 году.

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