Минск, 26 января. В таких молодых динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить опорой государственной идеологии, заявил Александр Лукашенко 26 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам.

"Нам просто необходимо аргументированное, беспристрастное мнение компетентных специалистов. Особенно сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость нашего государства", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Он считает, что Год науки должен стать "знаковым и по-настоящему переломным". "Речь идет не о каких-то масштабных мероприятиях или новых открытиях. Все это, конечно, существенно. Но что гораздо важнее — в этот год мы должны придать отрасли новое звучание, качественно обновить ее структуру", — подчеркнул Лукашенко.

По словам официального лидера, науку часто сравнивают с океаном — "стихией во многом не изведанной, но открывающей перед человеком тысячи возможностей". "И правда, в бурлящем потоке поиска и открытий победителем станет лишь тот, кто, смело выходя за границы стандартного, идет новыми тропами и путями. Только поставив перед собой высокую, возможно, невыполнимую цель, можно приблизиться к чему-то действительно важному", — сказал он.

Обращаясь к ученым, Лукашенко подчеркнул: "Все вы уже проявили себя и заслужили высокую оценку коллег. Дерзайте, творите, изобретайте, и если продукт вашего творчества будет конкурентоспособным, вы можете рассчитывать на полную поддержку и мою, и государства. Пусть признание будет стимулом для новых научных побед и свершений, и непременно в нашей родной Беларуси, где выстроена и постоянно совершенствуется система государственной поддержки науки и ученых".

Говоря об успехах молодых ученых, белорусский руководитель заявил, что в стране "создано немало возможностей для достижения успеха в любом возрасте, нужно только приложить труд и талант".

Лукашенко также потребовал большей эффективности действующей модели управления наукой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Наука должна служить опорой государственной идеологии Минск, 26 января. В таких молодых динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить опорой государственной идеологии, заявил Александр Лукашенко...

Алексей Александров, БелаПАН.