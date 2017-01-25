МИНСК, 26 янв – Sputnik. Белорусская атомная станция строится с учетом всех современных технологий, поэтому говорить о возможных рисках с оглядкой на опыт аварии на Чернобыльской АЭС некорректно, заявил журналистам в Минске заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.



© Фото: БелАЭС Россия поможет Беларуси получить лицензию на эксплуатацию БелАЭС

"Все работы ведутся на новом технологическом уровне. То есть говорить о тех технологиях, которые были 30-40 лет назад, это то же самое, что сравнивать телегу с современным электромобилем. Технологии, которые сейчас закладываются в атомную станцию, обещают 30-40 лет гарантийного срока", – сказал Кубрин.

С учетом такой многократной системы защиты, по мнению чиновника Союзного государства, можно говорить о перспективности атомной энергетики.

Он также не исключил разработку в будущем союзной программы, направленной на обеспечение безопасности на АЭС.

"Есть предложения МЧС, они пока к нам не поступали, но мы о них знаем в общем плане – рассмотреть возможность создания и реализации такой программы. Если поступит, мы с удовольствием этим займемся", – подчеркнул Кубрин.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок станции. По данным МЧС, в результате катастрофы радиоактивному загрязнению подверглись около пяти миллионов гектаров земель, а вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены сотни населенных пунктов. В настоящее время над энергоблоком установлен новый защитный объект "Укрытие" .

БелАЭС строится вблизи Островца в Гродненской области Беларуси с использованием реактора типа ВВЭР-1200. Суммарная мощность двух блоков станции составит 2400 МВт. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Согласно генконтракту Росатом и его структурные подразделения являются генподрядчиком по проекту.