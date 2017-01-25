МИНСК, 26 янв — Sputnik. Никто в стране не может отказаться от освоения или внедрения результатов научных исследований, заявил в четверг на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Наш электромобиль и коттедж за полдня: чем удивят белорусы в Год науки

Президент отметил, что год науки должен "стать знаковым и по-настоящему переломным". Лукашенко также считает, что церемония имеет особую значимость для Беларуси.

"Она фактически открывает объявленный в стране Год науки. Год, который призван стать для этой сферы знаковым и по-настоящему переломным. Речь идет не о каких-то масштабных мероприятиях или новых открытиях. Все это, конечно, существенно. Но что гораздо важнее — в этот год мы должны придать отрасли новое звучание, качественно обновить ее структуру", — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства подчеркнул: лучшие научные разработки должны служить людям, "а не пылиться на полках". Отдельное внимание он уделил и нерешенным в отрасли вопросам — некоторые из них его "действительно настораживают".

По мнению Лукашенко, далеко не всегда востребованы экономикой специальности, по которым готовят соискателей ученых степеней. Президент назвал это "очевидной недоработка всех, кто осуществляет планирование в данной области".

"Ученых необходимо нацеливать на самые востребованные темы и направления. Лучшие разработки должны служить людям, а не пылиться на полках. И по этому вопросу мною принято исчерпывающее, радикальное решение, и оно зависит только от вас", — заявил президент.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси сегодня никто "не может отказаться от освоения или внедрения результатов научных исследований".

"И если этого внедрения нет, значит, виноваты руководитель Академии наук и все институты, министр образования, люди, курирующие это направление в правительстве. Виноваты только они. Не имеют права производственники отказаться от перспективных разработок. Перспективные или нет, решает фактически руководитель Академии наук, и он несет за это ответственность. Поэтому данный вопрос решен раз и навсегда, и вы ученые его больше не поднимайте передо мною. Есть специалисты, которые оценят перспективность разработок", — подчеркнул Лукашенко.

Президент рассказал и о том, что молодежь не хочет строить карьеру в исследовательской сфере. Глава государства задался риторическим вопросом: "Можем ли мы сегодня удовлетворить здоровые научные амбиции талантливой молодежи и предоставить для работы нужные условия?"

Президент также потребовал большей эффективности действующей модели управления наукой в стране.