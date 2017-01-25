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Президент: наука должна служить опорой госидеологии
26.01.2017 13:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Наука должна служить опорой для государственной идеологии, заявил в четверг на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства в ходе церемонии высказался о перспективах развития белорусской научной сферы, потребовал внедрять в производство научные разработки и привлекать в сферу больше талантливой молодежи.
Лукашенко добавил, что в "таких динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить еще и опорой государственной идеологии".
"Нам просто необходимо аргументированное, беспристрастное мнение компетентных специалистов. Особенно сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость нашего государства", — заявил глава государства.
В начале января глава государства уже обращался к теме независимости и суверенитета Беларуси. Тогда белорусский лидер отметил, что достаточно большое количество людей в мире "неодобрительно относятся к независимости Беларуси, которую страна получила в начале 1990-х годов, и до сих пор находятся те, кто пытается представить белорусов людьми без роду и племени".
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Глава государства подчеркнул: стране необходимо мнение компетентных специалистов, особенно "когда предпринимаются попытки поставить под вопрос суверенитет".
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