МИНСК, 26 янв — Sputnik. Наука должна служить опорой для государственной идеологии, заявил в четверг на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко запретил отказываться от внедрения научных разработок

Глава государства в ходе церемонии высказался о перспективах развития белорусской научной сферы, потребовал внедрять в производство научные разработки и привлекать в сферу больше талантливой молодежи.

Лукашенко добавил, что в "таких динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить еще и опорой государственной идеологии".

"Нам просто необходимо аргументированное, беспристрастное мнение компетентных специалистов. Особенно сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость нашего государства", — заявил глава государства.

В начале января глава государства уже обращался к теме независимости и суверенитета Беларуси. Тогда белорусский лидер отметил, что достаточно большое количество людей в мире "неодобрительно относятся к независимости Беларуси, которую страна получила в начале 1990-х годов, и до сих пор находятся те, кто пытается представить белорусов людьми без роду и племени".