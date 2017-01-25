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В Минске подписана дорожная карта по развитию сотрудничества Беларуси и Сербии на 2017—2018 годы

26.01.2017 13:39 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 26 января. По итогам переговоров премьер-министров Беларуси Андрея Кобякова и его сербского коллеги Александра Вучича 26 января в Минске подписана дорожная карта по развитию сотрудничества двух стран на 2017—2018 годы.

Дорожная карта включает более 50 мероприятий, сообщает пресс-служба белорусского правительства. Стороны договорились организовать очередные заседания межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проводить деловые советы по сотрудничеству между торгово-промышленными палатами, содействовать организации взаимных поставок востребованной продовольственной продукции.

Будет продолжена работа с сербским правительством по созданию международного холдинга автокомпонентов на базе предприятий "Белавтогаз" и "ПетарДрапшин". "Вместе с правительством и МВД Сербии продолжится реализация проекта совместного производства и поставок пожарных машин для нужд сербской стороны. Помимо этого, Беларусь готова организовать поставки продукции ОАО "Могилевлифтмаш", троллейбусов "МАЗ-ЭТОН". Белграду предложат белорусские троллейбусы с увеличенным автономным ходом и электробусы", — отметили в пресс-службе.

Планируется расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, сфере науки и технологий, "предполагаются совместные инновационные проекты с технологическими (индустриальными) парками".

"Этот документ станет базовым элементом двустороннего взаимодействия в различных сферах на ближайшую перспективу. Эти договоренности призваны укрепить правовую основу нашего сотрудничества и наметить новые направления взаимодействия в указанных сферах", — заявил Кобяков по итогам подписания дорожной карты.

По мнению белорусского премьера, совместные предприятия и проекты позволят использовать преимущества каждой из сторон и получить большую прибыль. В частности, в Сербии уже несколько лет действуют сборочные производства белорусских тракторов, грузовых автомобилей и автобусов МАЗ класса Евро-5 и Евро-6. "Мы готовы расширить поставку в Сербию белорусской карьерной и строительной техники, которая уже положительно зарекомендовала себя на сербском рынке", — уточнил Кобяков.

Он также сообщил, что стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере инвестиционной деятельности, науки, культуры, образования, в области спорта и туризма. "Все это, безусловно, потребует от нас четких, выверенных и последовательных действий с тем, чтобы наша работа приносила максимум пользы народам двух государств", — резюмировал глава правительства.

В свою очередь Вучич заявил: "Для нас особенно важным является тот факт, что Беларусь уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии, во всех международных организациях и учреждениях оказывает полную поддержку стране. Сербия, со своей стороны, всегда и в любом месте окажет поддержку Беларуси".

Премьер-министр Сербии отметил "продолжительную и искреннюю дружбу стран, высокий уровень межгосударственных отношений". По его мнению, хорошие политические отношения будут способствовать увеличению товарооборота, привлечению белорусских инвестиций в Сербию, а сербских — в Беларусь.

Вучич сообщил, что Сербия направила приглашения и рассчитывает на визиты Александра Лукашенко и Андрея Кобякова. Сербия также готова принять представителей деловых кругов Беларуси и надеется на увеличение туристического потока между странами.

Александр Вучич находится с официальным визитом в Беларуси 26—27 января. В рамках визита ожидается его встреча с Александром Лукашенко.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 января. По итогам переговоров премьер-министров Беларуси Андрея Кобякова и его сербского коллеги Александра Вучича 26 января в...

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