В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Я могу вам завтра дать тысячу долларов зарплаты, но пока прошу только 500 "У нас нет такой катастрофы, когда нельзя заработать. Заработать можно. Но тем не менее нам надо повышать жизненный уровень. Средняя зарплата в 500 долларов — это...

"У нас нет такой катастрофы, когда нельзя заработать. Заработать можно. Но тем не менее нам надо повышать жизненный уровень. Средняя зарплата в 500 долларов — это не заоблачная цифра. Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под 417 долларов среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь 500 долларов", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. Скептики, утверждающие, что такого уровня зарплаты достичь невозможно, есть и в правительстве, заметил он. "Невозможно — клади портфель и уходи. Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям", — потребовал глава государства. В некоторых странах, подчеркнул он, "доходы богатых людей в десятки раз превышают доходы беднейших слоев населения". "Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо, олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, — это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить? Поэтому это никакой не популизм, это жизнь наших людей. Как бы ни было сложно, все-таки люди понимают ситуацию. За это надо им платить", — считает Лукашенко. "Много не прошу — 500 долларов. Вот надо выйти на 500 долларов, а дальше — пускай люди стараются, больше давить не буду", — сказал белорусский руководитель. При наличии бесплатного образования и медицины, низкой стоимости услуг ЖКХ "и даже бензина" данный уровень зарплаты приемлем, добавил он. "Я могу вам завтра дать тысячу долларов. Но пришли учиться в школу — плати, как на Западе, кинулся в науку — плати. Поэтому лучше нам не ломать то, что есть, а это потихонечку совершенствовать", — считает Лукашенко. По данным Белстата, средняя реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в Беларуси за 2016 года сократилась на 4%. Снижение реальной зарплаты в годовом измерении (месяц к месяцу) наблюдается уже более полутора лет. Средняя номинальная начисленная заработная плата в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го выросла на 84 рубля и составила 801,6 рубля (примерно 400 долларов). Это не соответствует прогнозу Минэкономики, которое ожидало рост данного показателя в декабре до 884,1 рубля.