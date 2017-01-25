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Белорусские депутаты совершат визит в Польшу на следующей неделе
26.01.2017 14:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Белорусский парламент заинтересован в развитии конструктивного сотрудничества с парламентскими структурами других стран, в 2017 году запланировано много взаимных визитов, заявил журналистам в четверг председатель комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий.
"Мы нацелены на расширение конструктивного диалога с парламентариями других стран. В этом году запланирован активный обмен визитами делегациями парламентов", — сказал он.
По словам Воронецкого, на следующей неделе запланировал визит в Польшу белорусской парламентской делегации во главе с вице-спикером нижней палаты Национального собрания Болеславом Пирштуком.
Воронецкий отметил, что "это первый парламентский визит в Польшу за последние много лет".
В Варшаве пройдут встречи с руководством польского парламента, представителями властей, польской диаспоры, представителями бизнеса. "Цель визита — установление межпарламентских контактов с польскими коллегами", — сказал он.
Воронецкий также сообщил, что в этом году в Минске ожидают визитов парламентских делегаций Китая, Индии, Ирака, Чехии, других стран.
"Нам необходимо работать над укреплением авторитета и имиджа страны, а это создаст основы инвестиционной привлекательности Беларуси", — отметил глава комиссии.
В начале декабря прошлого года Беларусь
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Официальный визит белорусских парламентариев в соседнюю страну станет первым за многие годы, в ходе поездки запланированы встречи с польскими коллегами, а также...
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