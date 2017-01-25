МИНСК, 26 янв — Sputnik. Белорусский парламент заинтересован в развитии конструктивного сотрудничества с парламентскими структурами других стран, в 2017 году запланировано много взаимных визитов, заявил журналистам в четверг председатель комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий.

"Мы нацелены на расширение конструктивного диалога с парламентариями других стран. В этом году запланирован активный обмен визитами делегациями парламентов", — сказал он.

По словам Воронецкого, на следующей неделе запланировал визит в Польшу белорусской парламентской делегации во главе с вице-спикером нижней палаты Национального собрания Болеславом Пирштуком.

Воронецкий отметил, что "это первый парламентский визит в Польшу за последние много лет".

В Варшаве пройдут встречи с руководством польского парламента, представителями властей, польской диаспоры, представителями бизнеса. "Цель визита — установление межпарламентских контактов с польскими коллегами", — сказал он.

Воронецкий также сообщил, что в этом году в Минске ожидают визитов парламентских делегаций Китая, Индии, Ирака, Чехии, других стран.

"Нам необходимо работать над укреплением авторитета и имиджа страны, а это создаст основы инвестиционной привлекательности Беларуси", — отметил глава комиссии.

В начале декабря прошлого года Беларусь посетила делегация польских парламентариев во главе с маршалом сената Польши Станиславом Карчевским . В ходе визита Карчевский встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и представителями белорусского правительства.