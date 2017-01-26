МИНСК, 27 янв — Sputnik. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может пройти в субботу, сообщают американские СМИ. В Кремле не отрицают готовность президента РФ пообщаться с американским коллегой, но точной даты беседы не называют.

"Он мне звонил, когда я победил на выборах. После этого мы не беседовали. Думаю, побеседуем вскоре", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского президента, это будет попытка наладить отношения с Россией. Он не исключил, что "может, ничего и не получится", но заявил, что попробовать стоит.

"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ — это настоящая болезнь", — сказал Трамп.

О предстоящем телефонном разговоре двух лидеров сообщил и телеканал CNN.

News: President Trump and Vladimir Putin are expected to talk by phone this weekend, per administration source. 1st call since inauguration. — Hallie Jackson (@HallieJackson) 27 января 2017 г.

​Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что дата телефонного разговора между президентами двух стран пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить.

"Пока договоренность о телефонном разговоре не была достигнута, не согласована дата телефонного разговора, каких-то контактов по линии администрации не осуществляется, до сих пор не было, такие контакты еще предстоит наладить. Ведется рутинная дипломатическая работа, функционирует наше посольство в Вашингтоне, которое со своими визави в госдепартаменте находится в постоянном контакте", — заявил Песков.