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Трамп позвонит Путину в субботу
27.01.2017 08:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может пройти в субботу, сообщают американские СМИ. В Кремле не отрицают готовность президента РФ пообщаться с американским коллегой, но точной даты беседы не называют.
"Он мне звонил, когда я победил на выборах. После этого мы не беседовали. Думаю, побеседуем вскоре", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По словам американского президента, это будет попытка наладить отношения с Россией. Он не исключил, что "может, ничего и не получится", но заявил, что попробовать стоит.
"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ — это настоящая болезнь", — сказал Трамп.
О предстоящем телефонном разговоре двух лидеров сообщил и телеканал CNN.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что дата телефонного разговора между президентами двух стран пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить.
"Пока договоренность о телефонном разговоре не была достигнута, не согласована дата телефонного разговора, каких-то контактов по линии администрации не осуществляется, до сих пор не было, такие контакты еще предстоит наладить. Ведется рутинная дипломатическая работа, функционирует наше посольство в Вашингтоне, которое со своими визави в госдепартаменте находится в постоянном контакте", — заявил Песков.
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Лидеры двух стран уже беседовали после избрания Трампа на пост президента США, но этот разговор состоялся еще до церемонии инаугурации.
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