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Лукашенко предлагает Сербии "объединяться, чтобы выстоять и развиваться"
27.01.2017 11:43 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 января. В непростых условиях современности надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться. Об этом заявил Александр Лукашенко 27 января в Минске на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба президента.
По словам Лукашенко, Беларусь никогда не прекращала сотрудничество с Сербией и не намерена этого делать в будущем. "Мы видим, в каком направлении развивается сегодня мир — идут очень опасные процессы, неожиданные процессы. Мы их, конечно, не гиперболизируем. Мы никуда не денемся от того, чтобы выстраивать наше сотрудничество, чтобы в этом бурном мире выстоять и развиваться на благо наших государств и наших народов", — считает он.
Лукашенко отметил, что у Беларуси и Сербии давняя история развития отношений, но сегодня страны находятся в разных ситуациях. "Мы ни в коем случае не будем предъявлять претензии Сербии, если она будет развиваться своим путем, потому что, наверное, и мы повинны в том, что Сербия оказалась в такой ситуации. Все-таки, после распада Советского Союза нам надо было серьезно подумать, чтобы выстраивать более тесные отношения", — заявил он.
Главы государства обратил внимание на то, что в белорусско-сербском сотрудничестве нет запрещенных тем. "Мы даже в самые трудные времена всегда вас поддерживали и будем поддерживать, даже если порой нам невыгодно было, — он. — Мы занимали принципиальную позицию, в том числе по вопросам единства вашего государства. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь и должны знать: все, что мы можем, мы всегда для Сербии сделаем".
Лукашенко указал на снижение белорусско-сербского товарооборота: если по итогам 2015 года он составлял около 250 миллионов долларов, то в 2016-м этот показатель сократился почти вдвое. "А это основа отношений, — добавил он. — Мы должны предпринять максимум усилий, чтобы достичь хотя бы прежнего уровня товарооборота".
В ответ Александр Вучич заявил, что Сербия также рассчитывает на существенное наращивание товарооборота с Беларусью. Он поблагодарил белорусскую сторону за "огромную поддержку в сохранении целостности и суверенитета Сербии", сообщает пресс-служба президента. По словам Вучича, необходимо сделать все возможное для увеличения белорусско-сербского сотрудничества в политике и экономике. Председатель правительства Сербии убежден в том, что Беларусь и Сербия совместными усилиями смогут нарастить товарооборот.
Александр Вучич находится с официальным визитом в Беларуси 26—27 января. По итогам его переговоров с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым 26 января была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества двух стран на 2017—2018 годы, включающая более 50 мероприятий.
БелаПАН.
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Минск, 27 января. В непростых условиях современности надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться. Об этом заявил Александр Лукашенко 27 января...
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