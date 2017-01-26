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Лукашенко: РБ и Сербии надо найти болевые точки, мешающие торговле

27.01.2017 11:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Беларусь и Сербия должны обозначить проблемы, которые мешают их торгово-экономическому сотрудничеству, и устранить их, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь в пятницу с премьер-министром этой страны Александром Вучичем.

В непростых условиях современности, порой неожиданных, надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться, заявил Лукашенко в ходе встречи. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко: РБ и Сербии надо найти болевые точки, мешающие торговле
© Фото: пресс-служба правительства
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Лукашенко подчеркнул, что странам надо найти "болевые" точки, которые нужно устранить, и пути, которые приведут к восстановлению товарооборота. "Мы должны предпринять максимум усилий, чтобы достичь хотя бы прежнего уровня товарооборота. По итогам 2015 года он составлял около 250 миллионов долларов. К сожалению, в 2016 году наблюдалось сокращение показателя почти вдвое", — констатировал глава государства.

Лукашенко отметил, что сегодня мир становится более глобальным, глобализируются и процессы в экономике. "Мы видим, в каком направлении развивается сегодня мир — идут очень опасные процессы, неожиданные процессы. Мы их, конечно, не гиперболизируем", — отметил президент.

У Беларуси и Сербии давняя история развития отношений. Вместе с тем Президент отметил, что сегодня Беларусь и Сербия находятся в разных ситуациях, несмотря на общий тренд.

"Мы ни в коем случае не будем предъявлять претензии Сербии, если она будет развиваться своим путем, потому что, наверное, и мы повинны в том, что Сербия оказалась в такой ситуации. Все-таки после распада Советского Союза нам надо было серьезно подумать, чтобы выстраивать более тесные отношения", — сказал глава государства.

Лукашенко заметил, что нет запрещенных тем в белорусско-сербском сотрудничестве. "Мы даже в самые трудные времена всегда вас поддерживали, и будем поддерживать. Даже если порой нам невыгодно было. Мы занимали принципиальную позицию, в том числе по вопросам единства вашего государства. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь и должны знать: все, что мы можем, мы всегда для Сербии сделаем", — заверил президент.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь будет и дальше поддерживать Сербию, Минск всегда занимал принципиальную позицию по вопросам единства страны.

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