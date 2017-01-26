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Беларусь и Нигерия планируют провести третий раунд межмидовских консультаций
27.01.2017 12:43 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 января. Третий раунд белорусско-нигерийских межмидовских консультаций пройдет в Минске в этом году. Такая договоренность была достигнута 26 января на встрече белорусского посла Вячеслава Бескостого с государственным министром иностранных дел Нигерии Хадиджой Ибрахим, сообщает пресс-служба белорусского МИД.
На встрече присутствовал почетный консул Беларуси в Нигерии Абба Усман.
Стороны обсудили текущее состояние белорусско-нигерийских отношений в политической и торгово-экономического сфере и ход совместных проектов в области механизации сельского хозяйства, реализуемых почетным консулом Беларуси в ряде штатов Нигерии.
Ибрахим подчеркнула необходимость дальнейшего развития белорусско-нигерийских отношений, а также особую важность реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, промышленного производства, образования.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 27 января. Третий раунд белорусско-нигерийских межмидовских консультаций пройдет в Минске в этом году. Такая договоренность была достигнута 26 января на...
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