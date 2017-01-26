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Министр труда "переквалифицировался" в главу Минздрава
27.01.2017 12:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
Валерий Анатольевич Малашко родился в 1966 году в Гродно, закончил Минский государственный медицинский институт, в 2007 году — Академию управления при президенте.
С 1989 года работал врачом-интерном по анестезиологии и реаниматологии Могилевской областной больницы, с 1990 по 1993 год — врачом-анестезиологом-реаниматологом Могилевской областной детской больницы, затем работал на различных руководящих должностях в системе здравоохранения Могилевской области.
С 2009 по 2016 год Малашко исполнял обязанности вице-губернатора Могилевской области.
Президент
Представляя Малашко коллективу Минтруда, глава правительства Андрей Кобяков
В то же время премьер подчеркнул, что правительство не ждет от Минтруда коренных преобразований.
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В должности главы Минтруда Валерий Малашко проработал чуть более месяца, президент назначил его министром здравоохранения.
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