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Министр труда "переквалифицировался" в главу Минздрава

27.01.2017 12:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Валерий Анатольевич Малашко родился в 1966 году в Гродно, закончил Минский государственный медицинский институт, в 2007 году — Академию управления при президенте.

С 1989 года работал врачом-интерном по анестезиологии и реаниматологии Могилевской областной больницы, с 1990 по 1993 год — врачом-анестезиологом-реаниматологом Могилевской областной детской больницы, затем работал на различных руководящих должностях в системе здравоохранения Могилевской области.

С 2009 по 2016 год Малашко исполнял обязанности вице-губернатора Могилевской области.

Президент назначил Малашко на должность министра труда и социальной защиты Беларуси 15 декабря 2016 года. На этом посту Малашко успел пообещать пересмотреть систему оплаты труда бюджетников.

Представляя Малашко коллективу Минтруда, глава правительства Андрей Кобяков потребовал "все оптимизировать". "Требование номер один к министру — взбодриться, некоторым образом омолодиться и посмотреть на функции социальной и трудовой сферы и управленческого аппарата свежим взглядом, и подумать, где эту работу можно оптимизировать", — сказал Кобяков.

В то же время премьер подчеркнул, что правительство не ждет от Минтруда коренных преобразований.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В должности главы Минтруда Валерий Малашко проработал чуть более месяца, президент назначил его министром здравоохранения.

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