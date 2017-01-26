МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Валерий Анатольевич Малашко родился в 1966 году в Гродно, закончил Минский государственный медицинский институт, в 2007 году — Академию управления при президенте.

С 1989 года работал врачом-интерном по анестезиологии и реаниматологии Могилевской областной больницы, с 1990 по 1993 год — врачом-анестезиологом-реаниматологом Могилевской областной детской больницы, затем работал на различных руководящих должностях в системе здравоохранения Могилевской области.

С 2009 по 2016 год Малашко исполнял обязанности вице-губернатора Могилевской области.

Президент назначил Малашко на должность министра труда и социальной защиты Беларуси 15 декабря 2016 года . На этом посту Малашко успел пообещать пересмотреть систему оплаты труда бюджетников.

Представляя Малашко коллективу Минтруда, глава правительства Андрей Кобяков потребовал "все оптимизировать" . "Требование номер один к министру — взбодриться, некоторым образом омолодиться и посмотреть на функции социальной и трудовой сферы и управленческого аппарата свежим взглядом, и подумать, где эту работу можно оптимизировать", — сказал Кобяков.

В то же время премьер подчеркнул, что правительство не ждет от Минтруда коренных преобразований.