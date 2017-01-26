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Валерий Малашко назначен министром здравоохранения Беларуси (дополнено)

27.01.2017 13:06 — Новости Политики | БелаПАН  
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Он сменил на этом посту Василия Жарко, который 29 декабря 2016 года был назначен заместителем премьер-министра Беларуси. 15 декабря 2016 года Валерий Малашко был назначен министром труда и социальной защиты. "Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения, и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас. Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место", — цитирует Лукашенко государственное информагентство . "Не хочу сказать, что должность министра труда у нас второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения — наиважнейшая в любой стране, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же признать, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения, — сказал глава государства. — Поэтому я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен". Малашко родился в 1966 году в Гродно. Окончил Минский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия" и Академию управления при президенте по специальности "государственное управление социальной сферой". С января 2009 года работал заместителем председателя Могилевского облисполкома, а до этого был начальником управления здравоохранения Могилевского облисполкома.
 
Теги: Гродно
 
 
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Он сменил на этом посту Василия Жарко, который 29 декабря 2016 года был назначен заместителем премьер-министра Беларуси. 15 декабря 2016 года Валерий Малашко был...

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