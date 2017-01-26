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Кремль подтвердил телефонный контакт Путина и Трампа в субботу

27.01.2017 13:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию американских СМИ о предстоящем телефонном разговоре лидеров двух стран.

"Информацию, которую распространили СМИ в США о том, что на грядущие выходные запланирован телефонный разговор президентов России и США, я подтверждаю. Действительно, на субботу запланирован телефонный разговор. Это будет вечер по Москве", — сказал Песков.    

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию американских СМИ о предстоящем телефонном разговоре лидеров двух стран....

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