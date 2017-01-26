МИНСК, 27 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию американских СМИ о предстоящем телефонном разговоре лидеров двух стран.

"Информацию, которую распространили СМИ в США о том, что на грядущие выходные запланирован телефонный разговор президентов России и США, я подтверждаю. Действительно, на субботу запланирован телефонный разговор. Это будет вечер по Москве", — сказал Песков.