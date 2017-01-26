МИНСК, 27 янв — Sputnik. Новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, вступивший в должность в пятницу, совершит свой первый визит в Париж, где обсудит с французским коллегой конфликт на востоке Украины, сообщил официальный представитель МИД Мартин Шефер.

Ранее президент Йоахим Гаук в соответствии со статьей 64 конституции ФРГ освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности министра иностранных дел, а Габриэля — от должности министра экономики, технически это производится по предложению канцлера Германии. Нового главу МИД с назначением Ангела Меркель.

"Завтра утром министр отправится во Францию, где встретится со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, речь пойдет о будущем Европы. Также будет обсуждаться весь спектр международных проблем, включая Украину", — сказал Шефер журналистам в Берлине в пятницу.

Франк-Вальтер Штайнмайер занимал пост главы МИД с 2005 по 2009 год и с 2013-й по 2017-й.