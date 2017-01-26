МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Фото: пресс-служба президента Лукашенко объяснил назначение министра здравоохранения

В пятницу президент принял решение о кадровых назначениях среди руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

"Сегодня непросто всем, но вам прежде всего, потому что вы лицом к лицу с людьми. Поэтому я вам очень благодарен. Я понимаю, что люди в ваших должностях не самые богатые даже в нашей стране", — сказал президент.

Он пояснил, что именно поэтому в Беларуси проводятся мероприятия по оптимизации численности руководящего аппарата. "В том числе и сокращения. Этого вам бояться не надо. Параллельно мы должны, вы, прежде всего, усилить исполнительную дисциплину", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что даже в рамках нынешних законодательных актов руководители местных органов власти имеют большие права и полномочия.