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Лукашенко: власть местных властей нужно усилить

27.01.2017 14:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко: власть местных властей нужно усилить
© Фото: пресс-служба президента
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В пятницу президент принял решение о кадровых назначениях среди руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

"Сегодня непросто всем, но вам прежде всего, потому что вы лицом к лицу с людьми. Поэтому я вам очень благодарен. Я понимаю, что люди в ваших должностях не самые богатые даже в нашей стране", — сказал президент.

Он пояснил, что именно поэтому в Беларуси проводятся мероприятия по оптимизации численности руководящего аппарата. "В том числе и сокращения. Этого вам бояться не надо. Параллельно мы должны, вы, прежде всего, усилить исполнительную дисциплину", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что даже в рамках нынешних законодательных актов руководители местных органов власти имеют большие права и полномочия.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент попросил глав местных органов власти не бояться сокращений, но потребовал от них усилить исполнительную дисциплину.

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