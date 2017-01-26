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Лукашенко согласовал назначение ряда первых заместителей министров

27.01.2017 15:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 27 января. Александр Лукашенко 27 января дал согласие на назначение первых заместителей министров спорта и туризма, экономики, энергетики, сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщает государственное агентство БелТА, Алла Ломакина согласована на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, Вячеслав Дурнов — первого заместителя министра спорта и туризма, Дмитрий Крутой — первого заместителя министра экономики, Павел Утюпин и Александр Червяков — заместителей министра экономики.

Пост первого заместителя министра энергетики займет Виктор Каранкевич, заместителя министра энергетики — Ольга Прудникова.

Кроме того, Дмитрий Барташевич согласован на должность заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации.

Проводя кадровые назначения, Лукашенко заявил о необходимости усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину.

Главе Администрации президента Наталье Кочановой поручено установить прямые контакты с руководителями местных исполнительных и распорядительных органов, чтобы в случае необходимости обсудить проблемы или накопившиеся вопросы. "Надо, чтобы они со мной переговорили, вы мне скажите — я им позвоню, — сказал Лукашенко, обращаясь к Кочановой. — Они должны иметь определенный доступ к президенту: через главу Администрации, премьер-министра — это надо сделать".

Лукашенко также добавил: "Любой член исполкома, любое должностное лицо, проживающее на территории района, если не напрямую отчитывается, то должно прийти в исполком и отчитаться. Не надо делить власть. Вы главные представители президента в конкретном районе на конкретной должности. Принял решение исполком — обязательно для исполнения всем в рамках закона. Не нравится начальнику районного отдела внутренних дел, прокурору или начальнику управления Комитета госбезопасности — его право обжаловать по инстанции. Но, если это справедливое и честное решение, никто его не отменит. Их власть (местных органов власти. — БелаПАН.) надо усиливать. В связи с тем что мы сокращаем государственный аппарат, притом значительно будем сокращать".

Важным направлением в работе местной власти Лукашенко назвал взаимодействие с людьми. "Запущено до невозможности. Мы вернулись к практике уговоров населения, что надо приусадебные участки в порядке содержать, заборы ремонтировать, дом покрасить, — сказал он. — Людям надо отдавать распоряжения, требовать от них. Если они вас не слышат, вы должны принимать радикальные меры. Мы можем захламить страну так, что потом никогда не отчистимся. Давайте больше власти председателям сельских советов и спрашивайте с них. Напишите им десять пунктов, по которым они должны принимать решения".

С особой ответственностью, заявил Лукашенко, исполнительные органы власти должны подойти к приближающейся посевной кампании. "Уже сегодня надо думать о том, как это делать. В каждом районе два-три тяжелых хозяйства. И вы знаете мое требование: это ваши хозяйства. Вы должны видеть эти предприятия. Вплоть до того, чтобы перевести на ручное управление, но вы должны всем показать, что и там можно работать, — сказал он. — Мы очень много денег вкладывали и вкладываем в развитие инфраструктуры сельхозпредприятий, особенно в закупку техники, машинные дворы, комплексные зерносушилки, зернотоки, фермы. Вы знаете, что я эту тему взял на личный контроль и поручил министру внутренних дел и генеральному прокурору — вплоть до возбуждения уголовных дел за бесхозяйственность, которая порой бытует на предприятиях".

Глава государства обратил особое внимание должностных лиц на недопустимость совершения преступлений и правонарушений. "Вы лицом к лицу с народом. Наш народ самый справедливый. Наши люди увидят все, поэтому не подставляйтесь. Если вы даже подумали что-то — это со временем будет известно: такое у нас общество, с обостренным чувством справедливости. Поэтому я вас прошу: не трогайте чужое, особенно государственное. Это серьезный вопрос. Тут я никогда не отступлю. Не надо брать чужое", — сказал Лукашенко.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 января. Александр Лукашенко 27 января дал согласие на назначение первых заместителей министров спорта и туризма, экономики, энергетики, сельского...

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