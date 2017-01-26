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Кадровая пятница: Дурнов сменил Гагиева в Минспорта и туризма

27.01.2017 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Вячеслава Дурнова на должность первого заместителя министра спорта и туризма, сообщили в пресс-службе главы государства.

В пятницу белорусский лидер рассмотрел кадровые вопросы. Так, на посту первого замминистра спорта и туризма вместо Александра Гагиева будет трудиться Заслуженный мастер спорта Вячеслав Дурнов.

50-летний Дурнов с 2014 года возглавляет Новополоцкий городской Совет депутатов. Ранее его работа была непосредственно связана со спортом: в начале 2000-х он был спортсменом-инструктором Национальной команды по воднолыжному спорту, затем директором специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по воднолыжному спорту Новополоцка.

На новом месте Дурнов будет курировать национальные команды, а также работу целого ряда спортивных учреждений, в числе которых ОСК "Стайки", СОК "Фристайл", Дворец спорта, а также РУП "Национальные спортивные лотереи".

Кроме того, Лукашенко согласовал назначение первых замминистров и замминистров. В частности, Ломакина Алла назначена заместителем главы Минсельхопрода, Дмитрий Крутой первым замглавы Минэкономики, Павел Утюпин — замминистра экономики, в министерство энергетики пришли Александр Червяков и Ольга Прудникова — оба на должности замминистра, а Виктор Каранкевич первым заместиетелем. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Вячеслава Дурнова на должность первого заместителя министра спорта и туризма, сообщили...

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