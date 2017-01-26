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Лукашенко дал согласие на назначение ряда чиновников
27.01.2017 16:03 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 января. Александр Лукашенко 27 января принял ряд кадровых решений, сообщила пресс-служба президента.
Так, глава государства дал согласие на назначение:
Владимира Сенчука — председателем Брестского райисполкома;
Вячеслава Дашкевича — главой администрации Московского района Бреста;
Владимира Бурмистрова — председателем Ельского райисполкома;
Сергея Казачка — главой администрации Новобелицкого района Гомеля;
Игоря Шалудина — председателем Островецкого райисполкома;
Олега Белинского — главой администрации Октябрьского района Гродно;
Андрея Кунцевича — заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Павла Найдена — председателем Бобруйского райисполкома;
Константина Жигуцкого — председателем Славгородского райисполкома;
Василия Витюнова — председателем Шкловского райисполкома;
Александра Прокопова — председателем Мстиславского райисполкома.
Также Лукашенко дал согласие на назначение руководителей ряда министерств, комитетов, предприятий:
Павла Утюпина и Александра Червякова — заместителями министра экономики;
Ольги Прудниковой — заместителем министра энергетики;
Дмитрия Барташевича — заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
Анатолия Дорожко — председателем Комитета государственного контроля Гродненской области;
Сергея Забагонского — директором топографо-геодезического РУП "Белгеодезия";
Станислава Жеромского — генеральным директором открытого акционерного общества "Гомельстройматериалы";
Андрея Бриштелева — председателем правления открытого акционерного общества "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".
Также членами Могилевского облисполкома стали Владимир Цумарев и Юрий Ильюшиц.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 27 января. Александр Лукашенко 27 января принял ряд кадровых решений, сообщила пресс-служба президента. Так, глава государства дал согласие на назначение: ...
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