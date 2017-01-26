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Лукашенко дал согласие на назначение ряда чиновников

27.01.2017 16:03 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 27 января. Александр Лукашенко 27 января принял ряд кадровых решений, сообщила пресс-служба президента.

Так, глава государства дал согласие на назначение:

Владимира Сенчука — председателем Брестского райисполкома;

Вячеслава Дашкевича — главой администрации Московского района Бреста;

Владимира Бурмистрова — председателем Ельского райисполкома;

Сергея Казачка — главой администрации Новобелицкого района Гомеля;

Игоря Шалудина — председателем Островецкого райисполкома;

Олега Белинского — главой администрации Октябрьского района Гродно;

Андрея Кунцевича — заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Павла Найдена — председателем Бобруйского райисполкома;

Константина Жигуцкого — председателем Славгородского райисполкома;

Василия Витюнова — председателем Шкловского райисполкома;

Александра Прокопова — председателем Мстиславского райисполкома.

Также Лукашенко дал согласие на назначение руководителей ряда министерств, комитетов, предприятий:

Павла Утюпина и Александра Червякова — заместителями министра экономики;

Ольги Прудниковой — заместителем министра энергетики;

Дмитрия Барташевича — заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Анатолия Дорожко — председателем Комитета государственного контроля Гродненской области;

Сергея Забагонского — директором топографо-геодезического РУП "Белгеодезия";

Станислава Жеромского — генеральным директором открытого акционерного общества "Гомельстройматериалы";

Андрея Бриштелева — председателем правления открытого акционерного общества "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".

Также членами Могилевского облисполкома стали Владимир Цумарев и Юрий Ильюшиц.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минск, 27 января. Александр Лукашенко 27 января принял ряд кадровых решений, сообщила пресс-служба президента. Так, глава государства дал согласие на назначение: ...

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