|
Обзор важнейших событий 27 января 2017 года
27.01.2017 22:35 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 января. Суд Новобелицкого района Гомеля признал бывшего милиционера Василия Ворущенко виновным в оскорблении белорусского языка (статья 9.22 Кодекса об административных правонарушениях) и приговорил его к максимально возможному наказанию — штрафу в 10 базовых величин. Судья Дмитрий Козлов на заседании пояснил, что такое поведение гражданина Республики Беларусь недопустимо, особенно в интернете, где подобные высказывания могут прочитать другие граждане. Василий Ворущенко в ходе суда пояснил, что у него не было цели оскорбить "кого-то или что-то". "Свою вину признаю и раскаиваюсь. Прошу прощения у того, кого оскорбил. В тот момент, когда писал комментарий, в принципе ни о чем не думал. В общем, нечем было заняться", — сказал правонарушитель.
В непростых условиях современности надо объединяться и сотрудничать, чтобы выстоять и развиваться, заявил Александр Лукашенко в Минске на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба президента. По словам Лукашенко, Беларусь никогда не прекращала сотрудничество с Сербией и не намерена этого делать в будущем."Мы ни в коем случае не будем предъявлять претензии Сербии, если она будет развиваться своим путем, потому что, наверное, и мы повинны в том, что Сербия оказалась в такой ситуации. Все-таки после распада Советского Союза нам надо было серьезно подумать, чтобы выстраивать более тесные отношения", — заявил он.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и Александр Вучич приняли участие в церемонии открытия торгового комплекса "Дана Молл" и "Бизнес-центра Дана", которые введены в столице в рамках проекта "Маяк Минска". Кобяков отметил, что Беларусь придает особое значение реализации сербских инвестиционных проектов. "В Беларуси созданы благоприятные условия для развития сербского бизнеса. В Минске успешно осуществляются два крупных сербских инвестиционных проекта — "Маяк Минска" и экспериментально-многофункциональный комплекс "Минск-Мир", — сказал Кобяков. Стоит отметить, что во время церемонии открытия несколько дольщиков, построивших квартиры в комплексе "Маяк Минска", провели часовой несанкционированный пикет против некачественного строительства, удешевления стоимости жилья и неоднократной корректировки проекта.
Александр Лукашенко назначил министром здравоохранения Валерия Малашко. Он сменил на этом посту Василия Жарко, который 29 декабря 2016 года был назначен заместителем премьер-министра Беларуси. 15 декабря 2016 года Валерий Малашко был назначен министром труда и социальной защиты. "Не хочу сказать, что должность министра труда у нас второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения — наиважнейшая в любой стране, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же признать, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения, — сказал глава государства. — Поэтому я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен".
Задержанный Александр Кнырович "плачется и просит о помиловании", однако снисхождения к нему не будет, заявил Александр Лукашенко во время кадровых решений. "На нем клейма ставить негде — вместе с тем десятком, кого арестовали, — сказал Лукашенко. — И потом, он мне положил документ, мне докладывали заранее этот вопрос по ЖКХ, докладывали заранее, он был на контроле. Я поручил без всяких там отсрочек, без всякой боязни раскрутить эти вопросы. Как окунулись — слушайте, там сотни тысяч долларов вертятся. Обнаружили там все эти темные бухгалтерии у него. Но самое главное, он же сейчас плачется, о помиловании просит. Оказывается, готов ко мне бежать о помиловании и готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину". Неофициальная информация о задержании соучредителя группы компаний "Сармат", владельца минского бара Bristle Александра Кныровича появилась 26 января. Сегодня в КГБ подтвердили задержание Кныровича и еще десяти человек.
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует падение ВВП Беларуси в 2017 году на 0,5% и инфляцию на уровне 9,3%, говорится в очередном макроэкономическом обзоре ЕАБР. По сравнению с предыдущим обзором прогноз ухудшен: в октябре прошлого года банк ожидал в Беларуси в 2017 году не падение, а рост ВВП на 0,6%, а инфляция прогнозировалась на уровне 8,9%. "Сохраняющаяся рестрикционная денежно-кредитная и фискальная политика (политика "дорогих денег" и сокращения совокупного спроса населения. — БелаПАН.) будет важным фактором, сдерживающим восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе. Среди сдерживающих внешних факторов остается отсутствие договоренности с Россией об объемах поставок сырой нефти в 2017 году", — отмечают аналитики ЕАБР.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 января. Суд Новобелицкого района Гомеля признал бывшего милиционера Василия Ворущенко виновным в оскорблении белорусского языка (статья 9.22 Кодекса об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии