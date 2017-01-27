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Дворкович: долг Беларуси за газ составляет $550 млн

28.01.2017 16:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik. Долг Беларуси за поставленный российский газ на данный момент составляет 550 миллионов долларов, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович: долг Беларуси за газ составляет 0 млн
© Sputnik / Виктор Толочко
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"По нашему мнению, порядка 550 миллионов долларов. По нашим расчетам", — цитируют  Дворковича РИА Новости.

Вице-премьер также отметил в беседе с журналистами, что Россия продолжает переговоры с Беларусью по урегулированию газового спора, но пока прогресса в этих переговорах нет.

Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью длится уже год. С начала 2016 года Минск в одностороннем порядке стал платить меньше за поставленный российский  газ, сославшись на несправедливость цены. 

Дворкович: долг Беларуси за газ составляет 0 млн
© Sputnik / Виктор Толочко
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Все это время Беларусь и РФ вели переговоры о формуле цены газа. Однако Минск так и не смог настоять на своем видении механизма формирования цен, а также договориться об отсрочке накопившейся недоплаты за российский газ. В ответ на газовый спор РФ сократила поставки нефти в Беларусь: за 2016 год республика получила немногим более 18 миллионов тонн нефти, что на 20% меньше ожидаемого.

Свое решение о снижении беспошлинных поставок нефти Россия объяснила двумя причинами: недоплатой за газ и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре стороны говорили о достижении компромисса. Однако спор продолжается. По словам Дворковича, белорусская сторона настаивает на  своих аргументах.

"Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Но в любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее", — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер российского правительства заявил, что прогресса в переговорах с Беларусью по урегулированию газового спора, пока нет.

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