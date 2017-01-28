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Трамп общался с Путиным в присутствии советников и вице-президента
28.01.2017 21:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп разговаривал с президентом России Владимиром Путиным из Овального кабинета. На встрече присутствуют ведущие советники Трампа, сообщил в верифицированном аккаунте в Twitter пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.
Спайсер выложил фото, на котором видно, что Трамп разговаривает по телефону, сидя за столом, а вокруг стола сидят и стоят вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.
В субботу вечером Путин и Трамп провели первый после инаугурации президента США телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значатся в 12.00 местного времени (20.00 мск), присоединился вице-президент США Майк Пенс.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США, разговор длился 45 минут.
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Во время беседы рядом с Трампом присутствовали вице-президент, шеф аппарата и ключевые советники.
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