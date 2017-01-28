МИНСК, 28 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп разговаривал с президентом России Владимиром Путиным из Овального кабинета. На встрече присутствуют ведущие советники Трампа, сообщил в верифицированном аккаунте в Twitter пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Спайсер выложил фото, на котором видно, что Трамп разговаривает по телефону, сидя за столом, а вокруг стола сидят и стоят вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C — Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

В субботу вечером Путин и Трамп провели первый после инаугурации президента США телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значатся в 12.00 местного времени (20.00 мск), присоединился вице-президент США Майк Пенс.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США, разговор длился 45 минут.