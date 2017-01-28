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Ограничения на въезд в США: первые последствия

29.01.2017 09:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 янв — Sputnik. Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Задержания и протесты в аэропорту

После того как указ вступил в силу, стали поступать сообщения о задержании пребывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди.

​Юристы из Американского профсоюза гражданских свобод American Civil Liberties Union подали в суд от лица двух иракцев, которых не пустили в США в связи с указом. Иракцы, один из которых 10 лет работал на правительство США в Ираке, получили визы до подписания президентского указа. Иск против действий властей США был подан в окружной суд Нью-Йорка.

Позднее одного из иракцев отпустили "без объяснений", отмечает Washington Post, при этом издание опубликовало кадры десятков протестующих в аэропорту Кеннеди с призывом "защитить семьи мигрантов".

​Всего в нью-йоркском аэропорту из-за указа Трампа были временно задержаны 11 человек. Газета Hill сообщила, что имплементация указа Трампа вызвала замешательство, однако сам Трамп заявил, что его ограничительные меры по въезду в США работают "очень хорошо". 

Демонстрация перед зданием суда    

Еще одним очагом протестов в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом ограничениями на въезд в страну беженцев и иммигрантов, стала площадь перед федеральным судом в Бруклине, который ранее временно запретил депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ.

В связи с принятым постановлением, в аэропортах США были задержаны около 200 человек, которые только что прибыли в страну. За 23 часа с момента вступления указа в силу въезд в страну был запрещен 109 путешественникам. Однако в субботу вечером по местному времени, федеральный суд в Бруклине приняло решение о временном запрете властям США депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Постановление также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца. Судебное решение действует по всей стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Указ президента США Дональда Трампа об ограничениях на въезд в США спровоцировал протесты и даже иск против властей.

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