МИНСК, 29 янв — Sputnik. В Беларуси отмечают день науки, с поздравлением к белорусским ученым обратился и президента страны Александр Лукашенко.

"Мы высоко ценим вклад ученых в укрепление отечественной промышленности, совершенствование социальной сферы, приумножение интеллектуального и культурного потенциала нации", — заявил глава белорусского государства.

По его словам, в Беларуси созданы условия для реализации творческих инициатив, уделяется значительное внимание развитию научных школ, привлечению в них молодежи.

"Для решения задач, стоящих перед республикой, необходимы блестящие идеи, прорывные исследования и прогрессивные разработки, воплощенные в жизнь", — констатировал белорусский лидер.

Он напомнил, что 2017 год объявлен в Беларуси Годом науки.

​"Так мы подчеркиваем значимость вашей работы для государства и общества. Уверен, это придаст мощный созидательный импульс, вдохновит на новые достижения, которые обеспечат устойчивый рост экономики, социальную стабильность и благополучие народа", — отметил Лукашенко в поздравительном обращении к белорусским ученым.

Также в адрес Национальной академии наук пришли многочисленные поздравления от коллег из разных стран мира. В числе поздравивших белорусских ученых лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, а также белорусские полярники.

Ранее Национальная академия наук презентовала планы на Год науки по всем направлениям от создания нового космического спутника и иммунотерапии рака до задачи впервые издать 4-томный исторический атлас. Подробнее читайте в материале " Наш электромобиль и коттедж за полдня: чем удивят белорусы в Год науки ".