﻿ День белорусской науки: поздравление президента и планы на год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

День белорусской науки: поздравление президента и планы на год

29.01.2017 12:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 янв — Sputnik. В Беларуси отмечают день науки, с поздравлением к белорусским ученым обратился и президента страны Александр Лукашенко.

"Мы высоко ценим вклад ученых в укрепление отечественной промышленности, совершенствование социальной сферы, приумножение интеллектуального и культурного потенциала нации", — заявил глава белорусского государства.

По его словам, в Беларуси созданы условия для реализации творческих инициатив, уделяется значительное внимание развитию научных школ, привлечению в них молодежи.

"Для решения задач, стоящих перед республикой, необходимы блестящие идеи, прорывные исследования и прогрессивные разработки, воплощенные в жизнь", — констатировал белорусский лидер.

Он напомнил, что 2017 год объявлен в Беларуси Годом науки.

​"Так мы подчеркиваем значимость вашей работы для государства и общества. Уверен, это придаст мощный созидательный импульс, вдохновит на новые достижения, которые обеспечат устойчивый рост экономики, социальную стабильность и благополучие народа", — отметил Лукашенко в поздравительном обращении к белорусским ученым.

Также в адрес Национальной академии наук пришли многочисленные поздравления от коллег из разных стран мира. В числе поздравивших белорусских ученых лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, а также белорусские полярники.

Ранее Национальная академия наук презентовала планы на Год науки по всем направлениям от создания нового космического спутника и иммунотерапии рака до задачи впервые издать 4-томный исторический атлас. Подробнее читайте в материале "Наш электромобиль и коттедж за полдня: чем удивят белорусы в Год науки".

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 29 янв — Sputnik. В Беларуси отмечают день науки, с поздравлением к белорусским ученым обратился и президента страны Александр Лукашенко. "Мы высоко ценим...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Ограничения на въезд в США: первые последствия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика