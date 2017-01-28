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Беларусь передаст Сербии 12 установок "Бук" и восемь самолетов МиГ-29
29.01.2017 14:04 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 29 января. Беларусь передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов "Бук" и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию. Как сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск, техника будет поставлена в 2018 году, сообщает
"Речь идет о двух дивизионах системы "Бук" и о восьми МиГ-29, которые должны быть переданы в течение следующего года. Вместе с самолетами, которые передаст Сербии Россия, система ПВО Сербии значительно усилится", — заявил сербский министр. Детали сотрудничества будут обсуждаться с мая этого года, когда предусмотрено создание совместного органа по сотрудничеству в области обороны, аналогичного тем, которые уже существуют у Сербии с другими странами. В связи с этим глава военного ведомства не мог назвать точную сумму, в которую обойдется ремонт и модернизация "Буков" и МиГов.
Джорджевич также отметил большой потенциал сербско-белорусских отношений в военно-технической области, а также возможность создания совместных проектов в оборонной промышленности с выходом на рынки третьих стран. "Белорусские грузовики и строительная техника были бы интересны для сербской армии. Есть возможность сотрудничества по вопросу ремонта и модернизации различных систем оружия российского происхождения", — сказал министр, добавив, что Беларусь заинтересовалась ракетным топливом и другими товарами сербской промышленности.
Премьер-министр Сербии Александар Вучич посетил с визитом Минск 26—27 января.
БелаПАН.
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Минск, 29 января. Беларусь передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов "Бук" и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей...
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