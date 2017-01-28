﻿ Беларусь передаст Сербии 12 установок "Бук" и восемь самолетов МиГ-29. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь передаст Сербии 12 установок "Бук" и восемь самолетов МиГ-29

29.01.2017 14:04 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 29 января. Беларусь передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов "Бук" и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию. Как сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск, техника будет поставлена в 2018 году, сообщает ТАСС.

"Речь идет о двух дивизионах системы "Бук" и о восьми МиГ-29, которые должны быть переданы в течение следующего года. Вместе с самолетами, которые передаст Сербии Россия, система ПВО Сербии значительно усилится", — заявил сербский министр. Детали сотрудничества будут обсуждаться с мая этого года, когда предусмотрено создание совместного органа по сотрудничеству в области обороны, аналогичного тем, которые уже существуют у Сербии с другими странами. В связи с этим глава военного ведомства не мог назвать точную сумму, в которую обойдется ремонт и модернизация "Буков" и МиГов.

Джорджевич также отметил большой потенциал сербско-белорусских отношений в военно-технической области, а также возможность создания совместных проектов в оборонной промышленности с выходом на рынки третьих стран. "Белорусские грузовики и строительная техника были бы интересны для сербской армии. Есть возможность сотрудничества по вопросу ремонта и модернизации различных систем оружия российского происхождения", — сказал министр, добавив, что Беларусь заинтересовалась ракетным топливом и другими товарами сербской промышленности.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич посетил с визитом Минск 26—27 января.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 января. Беларусь передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов "Бук" и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
День белорусской науки: поздравление президента и планы на год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика