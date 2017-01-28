МИНСК, 29 янв — Sputnik. Во Франции проходил второй туре праймериз правящей Социалистической партии: борьбу за возможность баллотироваться от Соцпартии ведут экс-премьер Мануэль Вальс и бывший министр образования Бенуа Амон, при этом второй выступает в роли фаворита.

Около 7,5 тысячи участков для голосования начали работу в 09.00 по местному времени (11.00 мск) и будут открыты до 19.00, имя кандидата в президенты станет известно в тот же вечер. Принять участие в выборах может любой зарегистрированный избиратель страны: для этого достаточно подписать хартию социалистов и заплатить один евро — сборы пойдут на погашение организационных расходов.

"По состоянию на 12.00 (14.00 минского времени — Sputnik) в голосовании приняли участие 567 563 человека", — сказал Боржель, подчеркнув, что речь идет о данных с 75% участков.

Неделей ранее в первом туре праймериз явка на 12.00 составила около 400 тысяч человек. В итоге проголосовать в первом туре пришли 1,6 миллиона человек (2,6 миллиона в 2011 году, 4,2 миллиона на праймериз правоцентристов в минувшем ноябре).

Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов.

Признав поражение в первом туре выборов, Монтебур призвал своих избирателей отдать предпочтение Амону, с которым у него гораздо больше общего: оба представляют левое крыло Соцпартии, тогда как Вальс — представитель ее либерального течения.

Кроме того, по итогам прошедших в среду публичных дебатов финалистов 60% телезрителей назвали более убедительным Амона, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Elabe, проведенного по заказу информационного телеканала BFMTV.

Между тем, согласно опросам общественного мнения, кандидат от Социалистической партии может стать только пятым на предстоящих выборах главы государства, пропустив вперед как представителей правого фланга — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и представителя "Республиканцев", экс-премьера Франсуа Фийона, так и двух кандидатов левой альтернативы — бывшего министра экономики Эммануэля Макрона и евродепутата Жан-Люка Меланшона.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.