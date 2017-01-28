МИНСК, 29 янв — Sputnik. Кандидат в канцлеры, экс-глава Европарламента Мартин Шульц в воскресенье выступил перед коллегами по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, озвучив основные аспекты своей предвыборной кампании.



© REUTERS Eric Gaillard Праймериз социалистов во Франции: проголосовали более полумиллиона

Шульц будет кандидатом в канцлеры от социал-демократов, если его кандидатуру утвердит партийный съезде в марте. До недавнего времени активная политическая деятельность Шульца, ранее занимавшего должность главы Европарламента, в основном проходила в Брюсселе, на Берлине Шульц сосредоточился лишь в последнюю неделю.

"Я выступаю с намерением стать канцлером ФРГ, — заявил Шульц в самом начале своего воскресного выступления.

​Он заявил, что немецким социал-демократам нужно новое мужество и новая уверенность. По словам Шульца, главная задача СДПГ — "заботиться о справедливости", в первую очередь, о финансовых правах работающей части населения и пенсионеров.

"Мы выступаем за честные пенсии и зарплаты, за квартиры, аренду которых можно оплатить", — сообщил политик.

Ein irres Gefühl: Gerade bin ich vom Vorstand meiner Partei zum Kanzlerkandidaten nominiert worden. Ich bin demütig und dankbar. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 29 января 2017 г.

​Согласно результатам опроса телеканала ARD Deutschlandtrend, немцам одинаково нравятся оба главных кандидата в канцлеры — Ангела Меркель и Шульц. Но канцлера в Германии выбирают не прямым голосованием, а по итогам парламентских выборов. Здесь же социал-демократы сильно проигрывают партийному союзу Меркель ХДС/ХСС.

Согласно результатам январского опроса исследовательского института INSA, в настоящее время в списке предпочтений немецких избирателей, как и последние годы, лидирует партийный союз Меркель с 32% голосов избирателей. За СДПГ в январе готовы проголосовать 21% избирателей. Голоса для остальных парламентских партий распределились следующим образом: "Зеленые" могут претендовать на 9% голосов, "Левые" — на 11%. Партнер Меркель по прошлой правительственной коалиции — Свободная демократическая партия (СвДП) — может, согласно данным исследования, рассчитывать на 7%. Опрос также показывает, что популистская новая партия "Альтернатива для Германии", необычайно нарастившая в последнее время поддержку на фоне миграционного кризиса, критикуя политику "открытых дверей" Меркель, имеет все шансы преодолеть проходной барьер и пройти в парламент. За нее на федеральном уровне сейчас готовы голосовать 15% респондентов.