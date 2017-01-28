МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что чувствует себя жертвой "политического хода" в связи со скандалом вокруг его жены Пенелопы Фийон.



© REUTERS Eric Gaillard Праймериз социалистов во Франции: проголосовали более полумиллиона

В среду Национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении супруги Фийона Пенелопы по статьям о присвоении государственных средств. После этого Фийон заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

Жена-соратница

Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Также была оговорка, что нанимать членов семьи на различные должности в правительстве не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно. Сам Фийон заявил, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1980 году.

Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Между тем французский интернет-сайт "Медиапарт" утверждает, что Пенелопа была оформлена в журнале "Ревю де дё монд" и получила там в течении 20 месяцев зарплату, равную 100 тыс. евро, при этом практически не выполняя какой-либо работы. Известно, что за этот период она написала лишь три краткие справки, сопровождавшие чужие статьи.

Экс-глава журнала Revue des Deux Mondes Мишель Крепю заявил, что никогда не знал о том, что Пенелопе было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.

Семь чеков преткновения

Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон в период с 2005 по 2007 год получил семь чеков на свое имя из средств, предназначавшихся для сотрудников сената, пишет газета Journal du Dimanche.

Как сообщает газета, в период с 2005 по 2007 год, когда Фийон занимал пост сенатора от департамента Сарта, он получил на свое имя семь чеков, выписанных со счета ассоциации "Республиканский союз Сената" (URS). Общая сумма чеков составляет 21 тысячу евро, что соответствует остаточной сумме от ассигнований на выплаты сенатским помощникам. Таким образом, государственные средства, предназначенные для оплаты труда помощников сенаторов, были перенаправлены для использования в других целях.

Как отмечает газета, порядка 60 сенаторов могут быть причастны к подобной системе перенаправления госсредств. В настоящий момент ведется расследование событий, произошедших после 2009 года, поэтому пока что дело не касается непосредственно самого Фийона.

Не думал, что все так будет

"Как не иметь такого чувства? Как не думать, что есть силы, которые принимают участие в том, чтобы заставить меня молчать и попытаться ослабить моей кандидатуры, даже попытаться помешать мне баллотироваться?", — ответил Фийон на вопрос о том, есть ли у него ощущение, что он жертва "политического хода". Он также отметил, что начиная свою кампанию, он не ожидал, что это будет настолько сложно.

"Это грубая манипуляция, но я уверен, что правосудие не позволит воспользоваться этими маневрами, которые источают клевету (для достижения своих целей — ред.). Этим фактам уже много лет, платежные ведомости заработной платы зарегистрированы в Национальном собрании, все было заявлено в налоговом управлении", — пояснил Фийон.

Он добавил, что "не даст себя сразить".

"Говоря о работе, которую моя жена выполняла для Марка Ладрея де Лашарьера — она решила ее прервать. Вероятно, она бы хотела продолжить, но она почувствовала враждебность со стороны директора журнала (La Revue des Deux Mondes — Sputnik). Говоря о ее работе в должности помощника парламентария, мы понимаем, что мнение в отношении таких вопросов изменилось, и это первая причина, по которой мы решили, что она перестанет получать зарплату", — пояснил Фийон причины прекращения выполнения должностей его супругой. Кроме того, Фийон заявил, что размеры зарплаты, которые ранее назывались в СМИ, являются неверными.