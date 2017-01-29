МИНСК, 30 янв — Sputnik. В воскресенье во Франции прошел II тур праймериз Социалистической партии: Мануэль Вальс, который в начале декабря покинул пост премьер-министра Франции, уступил бывшему члену своего правительства, экс-министру образования Бенуа Амону. Согласно предварительным итогам, Амон набирает 59% голосов, Вальс — 41%.



© REUTERS Eric Gaillard Праймериз социалистов во Франции: проголосовали более полумиллиона

Monde назвал победу Амона на праймериз "неожиданной", несмотря на то, что и в первом туре 22 января победу также одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение тогда отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов.

Эксперты отмечают, что итоги голосования показали недовольство населения результатами пятилетки Франсуа Олланда и его команды. Вальс, выступая после праймериз, сказал, что "поражения являются составляющей политической жизни".

​Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

Неудачная пятилетка социалистов

В 2012 году Социалистическая партия взяла власть в свои руки, одержав победу на президентских и парламентских выборах во Франции. Однако пятилетка оказалась для социалистов неудачной: правительству в непростой экономической ситуации пришлось проводить достаточно либеральный курс, большинство предвыборных обещаний остались невыполненными, граждане разочаровались в своих избранниках, в партии произошел раскол, а глава государства Франсуа Олланд побил все антирекорды популярности.

В начале декабря 2016 года Олланд объявил о своем решении отказаться от намерений баллотироваться на второй срок, поскольку понимает, что его выдвижение "может поставить под угрозу единство левых сил". Своим отказом он открыл дорогу главе кабинета министров: Вальс объявил об участии в праймериз и покинул пост председателя правительства.

Борьбу за право баллотироваться на выборах главы государства Вальсу пришлось вести с представителями "фронды", бывшими министрами своего правительства — Амоном и Монтебуром. Оба представляют левое крыло Соцпартии, оба выступали против проводимого властями курса. В свою очередь, Вальс представляет реформаторов, либеральное крыло правящей партии, выступая за более жесткие меры в экономике и социальной сфере.

Очевидно, что своим голосованием в воскресенье левые сказали "нет" французской власти и Вальсу как ее представителю. Слишком велико оказалось недовольство результатами пятилетки Франсуа Олланда и его команды. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "двойным провалом" неучастие президента Франции Франсуа Олланда в выборах и проигрыш экс-премьера Мануэля Вальса на праймериз.

Последний Вальс

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс признал поражение на праймериз правящей Социалистической партии и поздравил с победой бывшего министра образования Бенуа Амона, который весной представит социалистов на предстоящих президентских выборах.

"Праймериз левых завершились. Бенуа Амон одержал явную победу, я его тепло с этим поздравляю. Я уже позвонил ему, в ближайшее время мы встретимся на улице Сольферино (в штаб-квартире партии)", — сказал Вальс в своем выступлении.

Он отметил, что Амон отныне является кандидатом "политической семьи" социалистов и ему предстоит сделать все возможное для ее объединения.

Амон-объединитель

"Победа на праймериз придает мне большие силы, чтобы достойно представить интересы избирателей и одержать победу на президентских выборах. Сегодня левые поднимают голову и могут победить", — сказал Бенуа Амон, обращаясь к избирателям.

​Он заявил о том, что в ближайшие дни начнет работу над сплочением социалистов, над налаживанием союза с экологами.

"Нам следует написать новую страницу своей истории", — заявил Амон, предложив образовать союз и лидеру Левой партии Жан-Люку Меланшону.

На Амона возложена миссия по объединению разрываемой противоречиями Соцпартии. Задача крайне непростая, поскольку слишком очевидны внутрипартийные разногласия, слишком велики расхождения во взглядах между представителями правого и левого крыла, что хорошо продемонстрировали последние дебаты Вальса и Амона.

Многочисленные споры вызвало одно из самых ярких предложений Амона: введение "универсального дохода" в размере 750 евро в месяц — социального пособия для всех совершеннолетних граждан страны. Кандидат признает, что для реализации идеи потребуется "более одного президентского срока", для начала предлагая увеличить пособие по бедности до 600 евро в месяц, сделав его также доступным для всей без исключения молодежи (до 25 лет), вне зависимости от доходов, а также для сельхозработников и молодых стартаперов. Он также предлагает подстегнуть работодателей к сокращению продолжительности рабочей недели (которая во Франции составляет 35 часов), допуская переход на четырехдневный режим работы.



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Вальс называет эти меры совершенно не реализуемыми. Он убежден, что профинансировать их из бюджета просто невозможно: это приведет к росту налогов, увеличению бюджетного дефицита и госдолга. Кроме того, предложения оппонента он считает идеологически неверными, поскольку данные решения представляют переход к жизни на пособие и не имеют никакого отношения к обществу трудящихся.

Другие предложения Амона также спровоцировали целый ряд вопросов. Он выступает за легализацию марихуаны, полагая, что это позволит упорядочить ситуацию с ее нелегальным оборотом. Он считает возможным применение эвтаназии, чтобы помочь уйти из жизни неизлечимо больным людям. Он призывает к отказу от производства автомобилей на дизельном топливе для защиты экологии "в перспективе 2025 года". Он предлагает ввести налог на "роботов", которые занимают рабочие места людей. Он обещает отменить непопулярную трудовую реформу, которую правительство Вальса с большим трудом "продавило" через парламент без голосования, считая ее абсолютно необходимой.

Комментируя вопросы международной политики, Амон говорит, в частности, что внешняя политика России представляет "агрессивный империализм", в отношении которого нужно "проявлять решимость", а избрание президентом США Дональда Трампа "создает элемент нестабильности" в мире, подобной которой давно не было.