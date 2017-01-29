До сих пор многовекторность политики Минска на западном направлении, как правило, проявлялась бурной активностью, временами схожей на суетливость, главы МИД и его заместителей.

Как уверяют, они таки и смогли добиться того, что сейчас все чаще стали называть процессом нормализации отношений Беларуси с Западом. В частности, с Евросоюзом и развивая двусторонние отношения с рядом европейских стран. Особенно с теми, кто непосредственно граничит с ближайшим союзником России, остающимся за пределами Совета Европы и членом реликтового Движения неприсоединения. Среди таких соседей Беларуси является и Польша. В минувшем году динамике развития их отношений были приданы заметные импульсы. Визиты в Минск высокопоставленных польских чиновников, которых принимал лично Лукашенко, тому свидетельства.

Новый инструмент для внешней политики

И вот теперь такое наступление Лукашенко на Запад со своим мидовским инструментом, похоже, дополняется еще и парламентским измерением. В Европе стал появляться служивый люд из Минска, заседающий в палатах Национального собрания в роли законодателей с сомнительным политическим весом в существующей политической системе страны. Тем не менее, их стали приветствовать те, кто еще недавно не решались публично называть их своими коллегами. Но, очевидно, что после того, как во время взаимных встреч и обмена мнениями, происшедшими в разных столицах, от этой неловкости европейские парламентарии себя освободили. Теперь у них в Минске заседают коллеги. Так и следует понимать значение появления в Варшаве первой официальной белорусской делегации.

Официальный визит в Варшаву белорусских гостей из нижней палаты Нацсобрания РБ станет первым за многие годы. Интересно, что по каким- то причинам о нем стало известно буквально накануне. Обе стороны явно не спешили об этом публично заявлять. Лишь председателю комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерию Воронецкому было поручено объявить о предстоящем визите. По его словам, запланированы встречи с польскими коллегами, а также представителями бизнеса. А саму делегацию возглавит вице-спикер нижней палаты Национального собрания Болеслав Пирштук.

В отличие от Воронецкого, профессионального дипломата с солидным стажем на разных должностях ( многократный посол в разных странах и замминистра иностранных дел), фигура Пирштука практически неизвестная для широкой публики, как в самой Беларуси, так и в Европе. Поэтому, надо полагать, большое значение, надежды в предстоящих контактах, в Варшаве будут придаваться роли опытного и авторитетного дипломата Воронецкого, волею судьбы ставшего депутатом. Именно с его появлением в палате представителей Нацсобрания, внешнеполитическая активность Минска на европейском направлении приобретает осмысленный, профессиональный характер. Насколько известно, так считают в президентской администрации и более сдержанно оценивают во внешнеполитическом ведомстве, считающем себя монополистом на контакты с Европой.

Демонстративный оптимизм Минска

Следует отметить, что пока в Европарламенте и ряде парламентов стран-членов ЕС продолжают официально не признавать и нынешний состав белорусского парламента, что значительно будет и дальше влиять на парламентское измерение внешней политики правящего белорусского режима. Тем не менее, по словам Воронецкого, недавно вернувшегося из Страсбурга, где проходила сессия ПАСЕ, для белорусских парламентариев существуют перспективы, приглашения на ряд мероприятий разных европейских парламентских структур. Они буду касаться проблем как Балтийского, так и других регионов Европы.

Судя по демонстративному оптимизму от фактического признания своего Нацсобрания, итоги выборов которых многими в Европе так и не были признаны, в Минске уверены, что вскоре и евросоюзный проект «Восточное партнерство» дополнится заседателями из палаты вместо белорусской оппозиции. Если к тому времени сам этот проект еще будет подавать признаки жизни. Ведь сегодня должного оптимизма на сей счет практически нет.

Конечно, особые значения и надежды белорусские власти возлагают на предстоящую в Минске 5-7 июля очередную сессию ПА ОБСЕ. Ожидается, что в белорусскую столицу прибудут около 700 участников, в том числе свыше 500 парламентариев из 56 стран мира. А вот станет ли это масштабное мероприятие триумфом воли внешней политики руководителя Беларуси и этаким фестивалем европейской демократии, вряд ли кто серьезно возьмется предсказать.

Роман Яковлевский, политический обозреватель специально для БДГ