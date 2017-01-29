МИНСК, 30 янв — Sputnik. Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была хорошей "и в политическом, и в человеческом смысле", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.



© REUTERS Kevin Lamarque Трамп общался с Путиным в присутствии советников и вице-президента

Главы государств провели разговор в минувшую субботу. Лидеры двух стран обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

"Разговор, который состоялся в субботу между президентами Путиным и Трампом, был хорошим, я бы сказал и в политическом, и в человеческом смысле, разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь, это хочу особо подчеркнуть, на национальные интересы каждой страны. Из этого исходит президент Путин, из этого исходит президент Трамп", — сказал Лавров, комментируя итоги первого после инаугурации Трампа телефонного контакта лидеров РФ и США.

Министр отметил, что президенты выявили ряд сфер, в которых интересы двух стран совпадают. "Разговор, который по понятным причинам был сконцентрирован на таких концептуальных вещах, без углубления в детали, выявил целый ряд сфер, в которых интересы России и США совпадают", — сказал Лавров.

Он добавил, что сроки и детали будущих контактов Путина и Трампа предстоит согласовать. "Они (президенты РФ и США — Sputnik) договорились продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов, которые наверняка состоятся и сроки и детали которых еще предстоит согласовать", — заявил Лавров.

"В рамках работы на экспертном уровне — она должна стать, наверное, регулярной, как только весь кабинет Дональда Трампа в той части, которая касается внешних связей, будет сформирован, в ходе этих контактов предстоит понять, насколько очевидное совпадение интересов в целом ряде областей, включая, прежде всего, борьбу с терроризмом, можно будет перевести в выработку совместных скоординированных действий, совместных механизмов по решению тех проблем, которые являются общими и для России, и для США, и для международного сообщества в целом", — продолжил Лавров.

По его словам, нацеленность на достижение результатов есть, однако практическая работа еще вся впереди. "Так что будем выполнять те понимания, которые были достигнуты 28 января в телефонном разговоре. И по вопросам терроризма, и по всем другим направлениям, которые в сообщениях для СМИ были обозначены в пресс-релизах Кремля и Белого дома", — добавил глава внешнеполитического ведомства.