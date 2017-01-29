МИНСК, 30 янв — Sputnik. Вопросы расширения белорусско-польского парламентского сотрудничества будут обсуждены в ходе визита в Варшаву белорусских депутатов.



© Sputnik / Виктор Толочко Андрейченко: планируем парламентские слушания по системе образования

"С 30 января по 2 февраля парламентская делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Болеславом Пирштуком совершит визит в Республику Польша", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

В ходе визита запланированы встречи с руководством Сейма и Сената польского парламента, руководством и членами польско-белорусской парламентской группы. Также прорабатываются варианты встреч белорусских парламентариев с деловыми кругами Республики Польша.

В состав парламентской делегации входит председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий. На минувшей неделе он заявил журналистам, что белорусский парламент нацелен на расширение конструктивного диалога с парламентариями других стран, особое значение придается данному визиту в Польшу.

Воронецкий отметил, что "это первый парламентский визит в Польшу за последние много лет".