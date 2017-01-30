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Трамп уволил и.о. генпрокурора "за предательство"

31.01.2017 07:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп принял решение уволить исполняющую обязанности генпрокурора – главу министерства юстиции страны Салли Йейтс, отказавшуюся выполнять указ об иммиграции, сообщил во вторник Белый дом.

Трамп уволил и.о. генпрокурора "за предательство"
© RUPTLY.
Указ Трампа о мигрантах вызвал протесты в США и недоумение в мире

Руководителем министерства назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов", – говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом напомнил, что Йейтс работала в прежней администрации Барака Обамы. "Госпожа Йейтс – назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", – заявили в Белом доме.

"Пора серьезно подойти к защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, приезжающих из семи опасных мест, – это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны", – заявили в Белом доме.

Боенте будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, уточнили в Белом доме.

Исполняющая обязанности генпрокурора США, назначенец экс-президента Барака Обамы Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Трампа по иммиграции. "На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", – написала Йейтс в меморандуме служащим министерства.

Йейтс временно возглавляла минюст до утверждения кандидата республиканского президента. Иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполняющая обязанности генпрокурора США, назначенец экс-президента Барака Обамы Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ...

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