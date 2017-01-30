МИНСК, 31 янв – Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп принял решение уволить исполняющую обязанности генпрокурора – главу министерства юстиции страны Салли Йейтс, отказавшуюся выполнять указ об иммиграции, сообщил во вторник Белый дом.

Руководителем министерства назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов", – говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом напомнил, что Йейтс работала в прежней администрации Барака Обамы. "Госпожа Йейтс – назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", – заявили в Белом доме.

"Пора серьезно подойти к защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, приезжающих из семи опасных мест, – это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны", – заявили в Белом доме.

Боенте будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, уточнили в Белом доме.

Исполняющая обязанности генпрокурора США, назначенец экс-президента Барака Обамы Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Трампа по иммиграции. "На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", – написала Йейтс в меморандуме служащим министерства.

Йейтс временно возглавляла минюст до утверждения кандидата республиканского президента. Иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.