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Легкоатлеты РФ под флагом Беларуси: идея Госдумы озвучена Лукашенко

31.01.2017 11:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси, главе Национального олимпийского комитета страны, Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Беларуси на международных соревнованиях. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в запросе, совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Однако IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.

"Принимая во внимание действующий статус Союзного государства России и Беларуси, прошу Вас начать предварительные консультации о возможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом республики Беларусь до момента снятия вышеуказанного запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций", — говорится в документе.

 
Теги: Минск
 
 
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Предложение направлено президенту Беларуси с учетом действующего статуса Союзного государства России и Беларуси.

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