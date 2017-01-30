МИНСК, 31 янв – Sputnik. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси, главе Национального олимпийского комитета страны, Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Беларуси на международных соревнованиях. Документ имеется в распоряжении РИА Новости .

Как отмечается в запросе, совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Однако IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.

"Принимая во внимание действующий статус Союзного государства России и Беларуси, прошу Вас начать предварительные консультации о возможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом республики Беларусь до момента снятия вышеуказанного запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций", — говорится в документе.